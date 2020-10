Casi el 90% de ancianos de una residencia de Cubelles dan positivo de Covid-19

Un total de 47 ancianos de la residencia templos Atlantis de Cubelles (Garraf) han dado positivo de Covid-19. La cifra representa casi el 90% de los 54 residentes que tiene el centro, mientras que también se han infectado una tercera parte de la plantilla, formada por unos 40 trabajadores. La residencia atribuye la entrada del virus en las instalaciones a la infección de una trabajadora que se habría contagiado a través de su hijo .El chico se habría infectado previamente porque tenía un compañero de instituto positivo. "Ha habido una secuencia de errores que no tienen que ver con nuestra gestión", asegura la directora del centro, que remarca que hasta ahora no habían tenido ningún positivo de Covid. La residencia activó los protocolos relacionados con la pandemia el sábado 24 de septiembre, cuando una trabajadora advirtió que tenía síntomas compatibles con el coronavirus y explicó que su hijo también se encontraba mal después de haberse detectado un caso de Covid-19 en su instituto. En ese momento la empleada no fue a trabajar y, en cuanto supo que era positiva, la residencia pidió la práctica de pruebas PCR para los residentes y los trabajadores.

El lunes de la semana pasada se hicieron los tests a siete residentes que presentaban algún síntoma compatible con Covid-19, mientras al día siguiente se hizo un cribado a todos los abuelos y trabajadores. De las primeras pruebas, hubo cuatro casos positivos, mientras los resultados del resto de tests estaban previstos para el jueves pero hubo una incidencia en el laboratorio. Los comunicaron que las pruebas se habían "contaminado", lo que les obligó a repetir de nuevo los PCR. Todo un periplo que retrasó los resultados hasta este pasado sábado, 3 de octubre.