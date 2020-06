Casi 100 días después reabren los parques de Barcelona

¡Por fin se abren los parques! 96 días después, desde el pasado 14 de marzo las zonas de recreo infantil han permanecido cerradas por motivo del estado de alarma. Pero esos días han llegado a su fin, hoy los niños y las niñas de las ciudades y pueblos catalanes podrán disfrutar de los toboganes, los columpios, las anillas, y la tierra. Por otra parte, los padres, desde hoy, podrán respirar tranquilos y aliviados sabedores de que el parque es la garantía prácticamente infalible de la felicidad de sus hijos.

Muchas madres y padres se han preguntado estos días como podía darse el hecho de que, playas, gimnasios, parques naturales y demás espacios públicos estuvieran abiertos desde hace semanas, y los parques infantiles hayan tardado tanto en reabrir. COPE ha podido hablar con alguno de estos padres y nos trasladan su felicidad por lo que acontece hoy en toda la ciudad pero señalan que ha sido "un error" alargar tanto esta "agonía" que ha supuesto el cierre de los parques para los padres, pero sobre todo para los niños. "Los niños ya no querían salir a la calle, te los llevabas a pasear pero ellos lo que necesitan es jugar con sus cosas, al final te mandaban ellos a paseo, ellos quieren ir al parque, me parece una incongruencia que se permitieran según que espacios y los parques no" comentaba un padre.

En el caso de Barcelona, la medida entra en vigor hoy y afecta a las 888 áreas de juego infantil cerradas desde el 14 de marzo. Se acabaron las imágenes de los niños nostálgicos, tristes, derrengados, mirando con melancolía los toboganes precintados y su zona más preciada vallada.

Eso sí, cada municipio tendrá que consensuar las medidas de seguridad que se establezcan con la Agencia de Salud Pública y con el Gobierno, ya que en todos los documentos y decretos del gobierno español sobre desescalada no se hablaba de los parques infantiles. Solo quedaban citados en el decreto de estado de alarma, cuando se ordenaba su cierre.

Con el fin que los niños tengan una vuelta a los parques segura, las administraciones municipales piden la “máxima colaboración” de la ciudadanía. Esto se traduce en respetar las normas básicas de sobra conocidas por todos: mantener las distancias de seguridad, uso de mascarilla en adultos y niños a partir de seis años cuando no se pueda garantizar el metro y medio de separación y un lavado de manos frecuente.