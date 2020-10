Cascadas de insultos a la Guardia Civil tras las detenciones a los ideólogos de Tsunami Democràtic

No ha caído nada bien entre el independentismo la operación del la Guardia Civil contra los ideólogos del llamado Tsunami Democràtic, y que están siendo investigados, recordemos, por desviar fondos públicos presuntamente para el independentismo, precisamente. Y en las redes sociales se pudo comprobar con la cascada de insultos que recibió el Instituto Armado: “Putos fachas, nos quieren meter otra vez en 1936”, decía algún usuario, mientras que otr calificaban a los agentes de la Guardia Civil como “pura chusma bestial, fascista, sicarios y guardia pretoriana del reino”. También hay quien dice que “apenas saben leer y escribir”, y otro que en la cabeza “sólo tienen banderas ñordas”.

Marededeusinyor, segur que dins del seu cap buit només hi han banderoles ñordes. pic.twitter.com/UsIYNrXmX3

O también en redes sociales se podía leer: "Para ellos es la neurona que les faltaba dentro del cerebro, más imbéciles y no nacen".

Per ells es la neurona que els hi falta dins el cervell , més imbecils i no neixen