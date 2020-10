Carrizosa cree que la operación Volhov destapa una trama corrupta

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha afirmado que, según él, la operación Volhov ha destapado una trama corrupta relacionada con el independentismo por la que el Govern debería "caer". Esta operación se llevó a cabo este miércoles por la Guardia Civil donde realizaron 21 detenciones, causa por la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista.

En una rueda de prensa, realizada este miércoles, Carrizosa ha defendido que se trata de una investigación judicial "que está destapando una trama de corrupción con prácticas mafiosas”. Incluso que está demostrando que en la administración catalana actual, que no está en la época de Pujol, "está rodeada de chupópteros que están parasitando la administración", ha añadido. Carrizosa ha relacionado esta presunta trama directamente con consellers de ERC, por lo que, cree que es un asunto grave que "haría caer a cualquier gobierno de cualquier país democrático".

También, el líder de Cs ha acusado a los medios de comunicación públicos catalanes de estar "desviando la atención" de este caso centrándose en las presuntas relaciones del independentismo con el Gobierno ruso, que se incluyen en la investigación. En esta misma línea, a lo referente de los 10.000 soldados rusos preparados para intervenir en Catalunya, como refleja el auto del juez, Carrizosa ha contestado que no cree "demasiado" en las conexiones con el Kremlin. Ha insistido en que centrarse solo en esta cuestión es un intento de tapar la presunta trama de corrupción que considera que destaparon las detenciones del miércoles.

Por otro lado, Carrizosa no ha querido valorar las nuevas restricciones que decretará el Govern para hacer frente a la pandemia de la covid-19 hasta que no estén anunciadas pero, aún así, ha pedido que estas sean "proporcionales y útiles para contener la gravísima situación sanitaria". En esta misma línea, ha exigido que las nuevas restricciones se acompañen de ayudas a los colectivos afectados ya que "no se puede pedir sacrificios sin ofrecer también ayudas para los colectivos más afectados”. “Se trata de proteger por encima de todo la vida y la salud de los ciudadanos pero, a la vez, tenemos que proteger el medio de vida de tantas personas y tantos colectivos que se ven afectados", ha añadido.