Cáritas sobre el suicidio de un usuario en un desahucio en Barcelona: "No es un caso aislado"

Càritas Diocesana de Barcelona ha lamentado la muerte el pasado lunes de una persona vulnerable, usuaria de la entidad, que se suicidó cuando estaba siendo desahuciado: "No es un caso aislado, sino que es la punta del iceberg de una problemática que arrastramos desde hace muchos años".

Así se ha expresado el jefe de acción social de la entidad, Eduard Sala, que ha insistido en la necesidad de un "plan de rescate estructural de lucha contra las causas generadoras de exclusión social" y ha reclamado que se garantice el derecho a la vivienda ampliando el parque público de alquiler social y facilitando ayudas.

La víctima, de 58 años, contó con el acompañamiento laboral de Cáritas entre febrero y noviembre de 2020: "Se le acompañó en la búsqueda de trabajo, y se le asesoró para vincularse a servicios sociales y pedir la prestación a la que tenía derecho, y que finalmente acabó percibiendo", ha indicado Sala.

El hombre se presentó a ocho ofertas de trabajo diferentes, "aunque desgraciadamente, y a pesar de sus esfuerzos, ninguna de las ofertas laborales fructificó", ha añadido el jefe de acción social de Cáritas, que ha insistido en que muchas personas en Barcelona viven una situación similar a la de la víctima.

"Desde la solidaridad no se puede solucionar un problema estructural", ha sostenido Sala, que ha recordado que el 67% de los hogares atendidos por Càritas no disponen de una vivienda digna y que uno de cada cuatro hogares atendidos no tienen ingresos suficientes, una situación que ha empeorado con la crisis del Covid-19.

Asimismo, ha indicado que el 58% de sus usuarios se encuentran en una situación psicoemocional peor que antes de la pandemia y que un 41% ha sufrido uno o más ataques de ansiedad o pánico, y que casos como el de este lunes "muestran el grado de sufrimiento de las personas que no tienen trabajo y no pueden hacer frente a los gastos de vivienda, de alimentación, en definitiva, a poder vivir una vida digna".