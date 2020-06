Cáritas duplica la ayuda en abril y mayo y señala que esta crisis es peor que la del 2008

Un presente preocupante y un futuro con datos inciertos. Cáritas, la entidad benéfica de la Iglesia Católica enciende la señal de alarma y solicita unidad para superar un momento muy difícil. La rueda de prensa telemática de la presentación de la Memoria 2019, se ha convertido en una análisis profundo de los dos últimos meses y de lo que se espera. Durante el confinamiento Caritas Barcelona ha duplicado las ayudas a hogares y número de personas atendidas en estos dos meses. Un total de 5.056 domicilios y 10.710 personas han recibido ayuda. Con una dato preocupante, el 53% era por primera vez. Las ayudas económicas para alimentación se han triplicado, pasando de 93.000 euros a 311.00 y en las destinadas a viviendas se han duplicado, de 254.000 a 446.000 euros solo en abril y mayo. Con una novedad, apuntada por el director de Caritas Barcelona, Salvador Busquets" nos ha sorprendido, ver que muchas personas reclaman nuestra ayuda para habitaciones de realquilar. Ya no son pisos como antes, son habitaciones donde vive una familia, que no tienen ningún nexo con otros ocupantes de las habitaciones del mismo piso"

El dato que más preocupa a Cáritas, es que hoy hay 350.000 personas en Cataluña que se sienten expulsadas de la sociedad, sin ingresos ni coberturas sociales, 1.150.000 que están encuadradas en el grupo de sociedades estancadas, que no tienen confianza con las instituciones y un grupo de 1 millón de personas en el grupo de sociedad insegura. " son 2,5 millones de personas con problemas y una sociedad no se puede permitir esta cifra", subraya Busquets.

El principal problema, es la falta de empadronamiento de muchas personas que les conduce a estar fuera de la cobertura social. Y Cáritas es la solución para miles de afectados. Es el caso de Juliana, de 38 años, hace dos meses tuvo que salir del Perú, por el fallecimiento de su hermano. Vino a Bellvitge, donde reside su prima, con su hijo y los niños y nietos de su hermano" vivimos 11 en un piso pequeño. Tenemos de ir por turnos al baño. Creemos que cuando llegamos aquí todo estará bien pero no es cierto. Sin papeles no existes y no puedes trabajar". Este perfil aumenta y Cáritas exige a las administraciones soluciones para evitar un aumento de la pobreza extrema.

En la rueda de prensa, el arzobispo de Barcelona Juan José Omella ha defendido a la Iglesia en estos momentos " las iglesias no estaban cerradas como decían algunos, estaban abiertas para los más necesitados, estábamos en la cárcel, en los hospitales, hemos sido una iglesia activa". El arzobispo ha pedido la unión de todos en la actual situación" me gusta poner el ejemplo del final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la reconstrucción europea. Necesitamos unidad y liderazgo de todos, es lo que nos pide la sociedad", apunta Omella.

El arzobispo ha confirmado que el próximo 26 de julio se celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Familia en recuerdo de todas las víctimas del coronavirus y en agradecimiento a todos los trabajadores que han estado en primera linea durante la pandemia.