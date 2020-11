Caritas denuncia la "extrema dificultad" de los migrantes ara conseguir cita previa en Catalunya

Càritas Catalunya ha denunciado la "extrema dificultad" de los inmigrantes para conseguir cita previa en las Oficinas de Extranjería y para tramitar las tarjetas acreditativas de residencia en las dependencias de la Policía Nacional de Cataluña.

Según la entidad, algunas personas migrantes corren el riesgo de perder ofertas de trabajo que podrían regularizar su situación administrativa al no poder conseguir cita previa. A este caso se suma el de aquellos extranjeros que a pesar de tener el derecho a residir y trabajar en España, aún no cuentan con una tarjeta acreditativa al no haber podido tener cita previa con la Policia Nacional, lo que conlleva también la pérdida de oportunidades laborales al no poder hacer las correspondientes tramitaciones administrativas.

Càritas sostiene que esta situación "viene de lejos" y se ha agravado con la pandemia, por lo que pide aumentar el personal en las oficinas ante el alto número de personas en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. Por ello, la entidad propone presentar los trámites de forma telemática mediante abogados, gestores o graduados sociales, aunque gran parte de los afectados no puedan permitirse pagar un profesional privado. Además, exigen revisar el sistema telemático de cita previa ya que entienden que "una administración pública debe atender y responder a toda la ciudadanía por igual y nadie debería quedar excluído por temas económicos".