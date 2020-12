Cáritas Barcelona alerta de nuevas formas de precariedad laboral por la covid-19 y que existen hogares que no tienen ningún tipo de ingreso. Así lo ha resaltado la entidad tras los resultados, correspondientes a septiembre, de un informe que muestra el impacto social de la pandemia presentado este miércoles.

La entidad resalta que la situación de la pandemia ha generado nuevas formas de precariedad laboral, ya que muchas personas se encuentran en una situación delicada en el mercado laboral, no optan al teletrabajo o no tienen protección si enferman o tienen que hacer aislamientos. De hecho, el 64% de las personas dice que ha asumido riesgos relacionados con el coronavirus y que el 69% tiene dificultades para hacer cuarentena.

Asimismo, Cáritas subraya que el 69% de las personas dice que el impacto de la pandemia les trajo consecuencias como el despido o pérdida de ingresos. Antes del inicio de la pandemia, los hogares atendidos por la entidad que no tenían ningún tipo de ingreso era de 8%. En abril, en el foco de la covid-19, la situación se agravó a 25% y, actualmente es de 19%. El 53% no tienen trabajo, el 17% tiene un empleo informal y el 63% se encuentra en situación de pobreza severa.

La entidad también ha resaltado que el 43% de los hogares atendidos, donde viven 5.800 niños o jóvenes, no tienen internet o habilidades para conectarse, por lo que alerta que este “apagón tecnológico” genera desigualdad de oportunidades. Además, cerca de 2.000 niños viven en estas condiciones de riesgo de fracaso escolar. "La educación es lo que puede evitar que se herede la pobreza", ha señalado Miriam Feu, jefa de análisis social e incidencia en Cáritas Barcelona.

AYUDAS ECONÓMICAS

Según datos de abril a agosto, las ayudas económicas de Cáritas dirigidas a la alimentación se triplicaron (1.449 en 2019, y 5.057 este año). Asimismo, los datos provisionales de abril a diciembre, revelan que las ayudas relacionadas con la vivienda se duplicaron (2.088 personas atendidas en 2019; 3.671 en 2020).

Sin embargo, las ayudas sociales parecen que no están llegando a las familias. Según el informe publicado este miércoles, el 61% de los hogares atendidos no sabe qué es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y sólo el 5% la cobra, el 7% la ha solicitado, el 23% no tiene derecho y el 4% no sabe cómo pedirla. De hecho, sobre el Ingreso Mínimo Vital, renta que el Gobierno del Estado aprobó después de la primera ola, el 64% no lo conoce, el 14% lo ha solicitado y el 22% no sabe como.

En este sentido, Feu ha resaltado en la presentación que el sistema de prestaciones económicas “debía ser la última red protectora ante la pobreza severa no está llegando a las familias”. La suma de un mercado laboral que no consigue que las personas encuentren un empleo decente y un sistema de protección insuficiente lleva a más situaciones de pobreza severa", ha advertido.

“Cáritas Barcelona ha hecho un gran esfuerzo para poder hacer frente a las necesidades de miles de personas afectadas por la situación de la Covid-19 y de la situación política y social que vivimos”, ha resaltado Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la organización. Posteriormente, agregó tener mucho cuidado de cara a Navidad por la pandemia y sobre todo seguir las recomendaciones y restricciones de las autoridades sanitarias.

DERECHOS RECONOCIDOS, PERO NO GARANTIZADOS

El director de Cáritas Barcelona, ​​Salvador Busquets, ha subrayado en la misma presentación que tras la pandemia han detectado una contradicción: "reconocemos derechos, pero hacemos difícil el disfrute, no aseguramos la aplicación". Así, ha pedido una reforma de la RGC pues, que sólo el 5% de las familias atendidas la esté percibiendo después de tres años de su implantación, "algo no está yendo bien", constató.

También ha reclamado hacer efectivo el derecho a una vida digna y ha destacado la necesidad de poder empadronar a todo el mundo, y aún más en contextos de emergencia social como el actual, el derecho al trabajo o el derecho a una vivienda digna.