Cáritas Cataluña alerta: Nos encontramos en la crisis humanitaria más grande a la que se ha enfrentado Europa

Cáritas Cataluña ha alertado de que nos encontramos en la mayor crisis humanitaria a la que nunca se ha enfrentado Europa, ya que, aún sin haberse dado una recuperación de la crisis de 2008, la sociedad se ha visto gravemente afectada por la pandemia causada por el COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este cúmulo de circunstancias ha comportado una situación de pobreza severa creciente en el territorio catalán. El presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, afirma que los ciudadanos ya no pueden hacer frente a esta crisis, puesto que "ya no tienen más". Explica que en la crisis económica de 2008 se consiguió ahorrar, sobre todo las personas mayores, pero en la actual les es imposible.

Ante la presente inflación de precios, Roig defiende que no basta con subir los salarios, sino que se trata de una dinámica social a la que estamos acostumbrados basada en una sociedad capitalista que hay cambiar, "tenemos que compartir un poco más", "si no somos capaces de entender nuestra comodidad, no podemos entender la incomodidad del otro".

Asimismo, esta falta de ahorros y el consumismo ha afectado a la solidaridad. Ahora Cáritas cuenta con 5.000 voluntarios menos desde el inicio de la pandemia, Roig aclara que son personas que bien ya no se pueden permitir colaborar, o son personas mayores que temen demasiado el COVID. Afirma que hay que potenciar el voluntariado entre los jóvenes, "se tiene que ser consciente que acompañar a los otros es una obligación social que todos tenemos".

Francesc Roig recuerda que el sector social es un servicio bidireccional, se mantiene por el equilibrio de todos y "es fundamental y básico para la equidad, convivencia y equilibrio social". Es por esta razón, por lo que lamenta también la falta de recursos recibidos por parte de la Generalitat, ya que asegura que en el reparto de dinero de 2019, "a Cáritas le llegó 0".



El presidente de Cáritas Cataluña pide menos opacidad hacia el tercer sector, y en concreto hacia Cáritas, y recuerda el importante papel que han tenido y tienen en la sociedad.