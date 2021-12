26 años de cárcel para el hombre que mató a su madre para quedarse con la pensión

La Audiencia de Girona ha condenado a 26 años y 9 meses de prisión al parricida de Sils (Selva). La sentencia recoge el veredicto del jurado popular que declaró a Jorge Gutiérrez culpable de asesinato con agravante, falsedad en documento mercantil y estafa continuada a la Seguridad Social. El tribunal concluye que el 9 de noviembre de 2017 mató a su madre en el domicilio familiar de la urbanización Vallcanera para ocultar que había pedido un crédito de 13.000 euros a su nombre, y decidió esconder el cuerpo envuelto en plástico en una habitación de la casa para continuar cobrando la pensión de viduedad de la víctima. Los Mossos d'Esquadra localizaron el cuerpo el 31 de agosto de 2018, después de que unas amigas denunciasen la desaparición de la mujer.

El Tribunal concluye que el día de los hechos, el parricida asesinó a la madre atacándola "por sorpresa y de manera inesperada" y aprovechándose de la desproporción física entre él y la mujer, de 63 años. La sentencia sostiene que la víctima no se pudo defender y que, además, no podía prever que su hijo la estrangularía hasta la muerte. "La victima no tuvo ninguna opción de defenderse, no sólo por la evidente desproporción física, sino también porque dificilmente se podía esperar que su hijo, en la intimidad del hogar, la atacase siendo más frágil y vulnerable".

La sentencia constata que el acusado urdió un plan para acabar conla vida de la víctima porque necesitaba dinero para poder mantener su tren de vida: "El jurado popular insistió en el hecho de que el acusado no tenía ingresos propios, su nivel de gastos se había incrementado notablemente a partir de diciembre de 2017 y no tenía suficiente con el dinero que su madre le transfería habitualmente". El tribunal apunta que decidió matarla "para poder seguir financiando sus gastos, que se concretaban en desplazamientos a Salou, hoteles, joyería y gastos en centros comerciales".