A la carcel los dueños de una granja que maltrataban animales

El juzgado de lo penal de Granollers ha dictado sentencia sobre la denuncia que presentó el grupo animalista "Acción Legal Animalista" contra dos dueños de una granja en Lliçá d'Amunt. La condena, en acuerdo entre las dos partes, obliga tanto al dueño de la instalación como a la persona encargada de la misma a una pena de un año de prisión, luego no pisarán la carcel, y a 4 años y 8 meses de inhabilitación para realizar activididades con animales.

Este es el final de una historia que comenzó en 2017 cuando algunos de los residentes de las casas cercanas a la granja denunciaron, debido al olor que de ésta salía, la existencia de cientos de animales encerrados en un lugar no adecuado y que no contaba con agua ni con comida. De esta denuncia se hizo eco la entidad AnimaNaturalista que no dudó en asistir a la granja para observar in situ que aquello era realidad. Tras visitarla, realizaron diferentes fotografías que rapidamente enseñaron a los Mossos y al Departamento de Agricultura. Cuando estos llegaron al sitio encontraron 40 animales muertos, algunos bajo montañas de escoria. Esto lo pusieron en comunicación en el juzgado de lo penal de Granollers, que en 2018, recogió a los animales y detuvo tanto al dueño como al encargado de la granja

Tres años después de estos hechos ha salido la sentencia que condena a las dos personas que llevaban la granja en Lliça dÁmunt a cumplir un año de prisión y a no poder realizar ningún negocio con animales los próximos casi 5 años.