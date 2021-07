Cap Roig encara la edición "del reencuentro" con un 97% de las entradas vendidas

El Festival de Cap Roig encara la edición "del reencuentro" con un 97,5% de las entradas vendidas y dieciséis conciertos que ya han colgado el cartel de 'sold out'. A una semana para que la música vuelva a sonar en el Auditorio del Castillo, ya sólo hay asientos disponibles -pocos, eso sí- para Juan Diego Flórez, Love of Lesbian, David Bisbal, el Mag Lari y Sara Baras. El director del festival, Juli Guiu, asegura que las nuevas restricciones por coronavirus no les afectarán porque ya fueron "muy prudentes" desde un inicio. Aforo al 70% y un 'village' con amplitud de espacios que se situará fuera del recinto. Ahora, subraya Guiu, lo que hace falta es "disfrutar" y dejarse llevar por una programación "ecléctica" que busca abrirse a todos los públicos.

El año pasado el coronavirus obligó a suspender el festival, uno de los decanos de la Costa Brava. Pero este 2021, a una semana para abrir edición con Pablo López, el ritmo de entradas vendidas demuestra que el público tiene ganas de volver a disfrutar de Cap Roig.

A estas alturas, el festival ya ha vendido el 97,5% de las entradas y de los 21 conciertos y espectáculos que integran el programa, dieciséis ya han agotado localidades. Para los cinco restantes aún quedan; eso sí, pocas.

"Encaramos esta edición con muchísima ilusión y ganas", subraya el director. "Creo que este será un año especial, de reencuentro", añade Guiu. La fórmula de Cap Roig sigue siendo una apuesta por el eclecticismo. "Lo que queremos es abrir al máximo de públicos posible, y por eso buscamos un abanico de conciertos que lleven los líderes de cada sector", concreta el director del festival.

Las noches en Cap Roig abrirán el próximo 23 de julio con Pablo López. De él, el director destaca que "es un artista que hace muy pocos conciertos por España" y que llega a Calella de Palafrugell "con su nuevo espectáculo, que es un éxito". Lo demuestra que es uno de los 'sold out'.

Pero más allá de esto, Guiu también subraya que este Cap Roig tendrá "una gran inauguración" que se alargará también al fin de semana, con Raphael y Los Amigos de las Artes. "Serán tres días completos, que demuestran que este es un festival ecléctico", afirma.

Juli Guiu recomienda todos y cada uno de los conciertos. Juan Diego Flórez, Antonio Orozco "con un nuevo show espectacular", Aitana "que está arrasando", El Pot Petit, Mag Lari "que siempre deja un gran sabor de boca", José Luis Perales "que nadie se puede perder porque cuelga el micrófono "o la clausura" con una gran Sara Baras "son ejemplos.

El director de Cap Roig explica que las nuevas restricciones por coronavirus, a priori, no les afectarán. Sobre todo, porque ya desde un principio fueron "muy prudentes", y decidieron salir con un aforo del 70%. "Esto ha hecho que no nos afecten las nuevas medidas", concreta.

Juli Guiu también destaca que, este 2021, el 'village' se situará fuera del recinto, y tendrá espacios amplios para garantizar las distancias y hacer que los servicios de restauración sean seguros. Abrirá de las seis y media de la tarde en dos y media de la tarde, media hora antes de que empiecen los conciertos.

En relación al toque de queda, el director dice que en cuartos de una de la madrugada el público ya saldrá del recinto. "Por lo tanto, cuando comience el confinamiento nocturno todo el mundo debería estar en casa, no nos afectará", subraya.