Caos circulatorio en Barcelona

Semana horribilis para los conductores de Barcelona. A las dificultades que ha impuesto el plan de mobilidad del Ayuntamiento hay que añadir las obras de dos vías principales de la ciudad como son la Avenida Diagonal y la Ronda Unversidad a las que pronto se les incorporará la calle Aragón que pasará a tener dos carriles de los cuatro que tiene ahora para los coches privados. Tanto en la calle Aragón como en la Ronda Universidad se ampliarán las aceras de ambos lados y se añadirá un carril bus.

Estas transformaciones en la vía pública están provocando un caos circulatorio en el tramo de Francesc Macià y Roger de Lluria. Ayer mismo, usuarios de twitter colgaban en la red videos que mostraban las retenciones que se producían por la tarde en la plaza Francesc Maciá. En concreto, este internauta achaca a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, las retenciones vividas ayer en la plaza.

COPE ha salido a la calle para recoger la opinión de transportistas, taxistas y conductores particulares, sobre las políticas urbanas que está llevando a cabo la administración Colau. No están contentos. Algunos opinan que Barcelona "no está preparada para esa reducción de carriles", otros lamentan que tardarán más en llegar a su destino, hecho que afecta más a los transportistas, "si ya vamos a contrarreloj, ahora más. Esto no se puede permitir" comentan.

La gran pregunta es: ¿Qué pasará con la circulación en BCN?



El consistorio lo fía todo a la bajada de la movilidad privada, al uso masivo del transporte público y a que se amplíe la red ciclable metropolitana para los que apuestan por la bicicleta eléctrica.



¿Será suficiente? pic.twitter.com/MDzY4laGil — Íñigo Mª Palomar (@PalomarInigo) November 25, 2020

Los ciudadanos de Barcelona se van a tener que acostumbrar a esta nueva realidad. La punta de lanza del Ayuntamiento es el proyecto "Superisla", una empresa que pretende transformar L'Eixample en un gran espacio verde. 33 hectáreas irán destinadas a este nuevo espacio transformando los cruces en plazas y los ejes en vías peatonales. El objetivo es tener acabadas las obras para el año 2030, aunque mucho se debería acelerar si se pretende cumplir con los plazos. Sant Antoni se ha convertido en el conejillo de indias del consistorio, allí en el cruce de la calle Tamarit y Comte Borrell ya se ha dispuesto una plaza peatonal en vez de la confluencia transitada que había. Desde el Ayuntamiento se muestran conformes con los resultados obtenidos de esta primera prueba y siguen hacia delante. Veremos si se cumplen los objetivos y si Barcelona soportará tanto vaivén.