La candidatura independentista Eines de País optará a la presidencia de Pimec

Eines de País ha anunciado este miércoles que optará a la presidencia de Pimec después de que ayer el todavía presidente de la patronal, Josep González, anunciase su dimisión immediata. A través de un twit, Eines de País ha avanzado que concurrirá a las elecciones del próximo 23 de febrero aunque mañana jueves ofrecerá más detalles. La presidenta en funciones de la Cámara de Comercio de Barcelona i miembro de Eines de País, Mónica Roca, ha admitido que ante el anuncio de González "se han tenido que acelerar las cosas" ya que las elecciones no estaban previstas hasta el 2022.

Roca ha explicado que Eines de País, candidatura que ganó los comicios en la Cámara de Comercio, nació con la idea de entrar "en diferentes estructuras" del país y ha comentado que el anuncio de González fue "un poco inesperado". "Desde la Cámara valoramos positivamente que haya siempre elecciones en cualquier contexto y que la democracia decida a quién escoge en la sucesión de cualquier estamento", añade Roca.

Ayer por la tarde, el presidente de Pimec, Josep González, hizo pública su decisión de dejar el cargo con carácter "immediato e irremediable" en una decisión "meditada" y aseguró que la continuidad estaba garantizada con el actual secretario general, Antonio Cañete. El todavía presidente de la patronal afirmó que ha trabajado "siempre" para defender y representar a las empresas "sin otros objetivos sectarios" (en alusión, sin citarla, a la Cámara de Barcelona). "Nosotros no hacemos política. Otros sí hacen. No me gustaría que pasara en Pimec", dijo.