Can Ruti abre dos unidades covid para atender el aumento de contagios

El Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha abierto dos unidades que tenía cerradas para atender a pacientes covid, ante el aumento de contagios de los últimos días. Este lunes en el hospital había 63 pacientes ingresados, de los cuales 10 son críticos y que tienen en común el hecho de no tener todavía la pauta completa de vacunación. Desde el hospital explican que los pacientes son cada vez más jóvenes que en anteriores oleadas.

En Can Ruti, la única previsión que hacen es que seguramente se tendrá que acabar abriendo una tercera unidad covid si la pandemia mantiene la evolución actual. La UCI covid, de momento, no se ha habilitado, pero podría ser la próxima en recuperar la actividad. En cuanto a la organización del personal sanitario, no ha sido necesario reorganizar turnos de vacaciones.

Por otro lado, se ha empezado a aplicar una nueva limitación de visitas. A partir de esta semana, los familiares de los pacientes hospitalizados sólo podrán acceder al hospital los martes, jueves y sábado, de 13h a 16h. Además, cada acompañante tendrá que mostrar su certificado de vacunación, excepto los acompañantes de pacientes de las unidades maternoinfantiles.