La Cambra de Comerç de Barcelona sigue apostando por la independencia

Joan Canadell, presidente de la Cambra, insiste en que la mayoría de empresas catalanas está por la independencia, dice que "es lo que sentimos desde aquí", obviando que la mayoría de encuestas que lanzan desde la institución tienen una ridícula participación.

Hoy, el comité ejecutivo ha presentado la valoración del pacto de investidura y el devenir del estado en la coyuntura presente. En lo que respecta al pacto, la Cambra ha trasladado que el 95% de los votantes, que han participado en una encuesta lanzada por la corporación de derecho publico antes de navidad, se ha decantado por el "no" de los partidos catalanes a dar apoyo a Pedro Sánchez en su investidura. Y solamente un 5% sostiene que "La cámara no tendría que intervenir en estos temas" o "Es imprescindible que haya gobierno en el Estado como sea". La cámara sostiene que este tipo de encuestas no es representativa del todo -no han votado ni 2.000 empresas de las 300.000 que representa la Cambra, lo que supone menos de un 1% de participación- pero que sirve para acumular información y, a priori, para fundamentar su discurso.

Entre otras cosas la Cambra de Comerç de Barcelona sostiene que para desarrollar un modelo económico de éxito hace falta tener las competencias del Estado sin temor a que se invadan y considera que solo con Estado independiente se puede llevar acabo dicho objetivo. Añaden, además, una valoración positiva en lo que respecta al diálogo entre gobiernos siempre y cuando lleve intrínseco un referéndum de autodeterminación. La cámara, también, cavila sobre el déficit acumulado y le exige al gobierno que se presupuesten y ejecuten 4.000 millones de euros anuales como mínimo.

Consideran, por otra parte, trasladar a la Unión Europea que la solución "al conflicto" pasa por la máxima de "dos modelos, dos Estados; siempre con la máxima colaboración", una solución ganadora para Cataluña, España y Europa, según exponen. En lo que atañe a la economía catalana han trasladado su temor a que los presupuestos acordados por el Govern y En Comú no aparezcan partidas para generar riqueza.

Finalmente, se ha vuelto a vivir un momento tenso entre la prensa y Joan Canadell, cuando se ha negado rotundamente a responder en castellano las preguntas realizadas por los periodistas de medios nacionales.