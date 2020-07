La Cambra atrasa al 2022 la recuperación de la economía gerundense tras la pandemia

La Cambra de Comerç prevé que la economía gerundense no se recuperará de la crisis generada por la covid-19 como mínimo hasta el 2022. Y esto, en el mejor de los escenarios; es decir, contando con que se contiene el virus y ya hay vacuna. La directora de la Memoria Económica de Cataluña, la economista Carme Poveda, augura además que la salida será "muy desigual", tanto por sectores como por comarcas. Allá donde la industria agroalimentaria y química tienen más peso, la recuperación será más rápida; por el contrario, sin embargo , "el turismo sufrirá más", dice Poveda. A corto plazo las perspectivas no mejoran. De cara al tercer trimestre, los empresarios no son optimistas y ya señalan que la salida de la crisis será "más lenta" de lo que se había previsto inicialmente.

Las tres cámaras de comercio gerundenses han presentado este martes la Memoria Económica de la demarcación. El estudio recoge datos del 2019, pero también proporciona los del primer semestre del 2020. Es decir, cuando la pandemia ya había tocado de pleno el tejido productivo gerundense.

Allá donde los estragos de la covid-19 son notorios es encima el mercado laboral. Este junio pasado, en comparación con el mismo mes del 2019, ya se habían perdido 28.780 puestos de trabajo (y la afiliación a la Seguridad Social había bajado un 8,6%). Y de todos los sectores, el turístico es el que sufrió el descenso "más abrupto" de ocupación (con una bajada de hasta el 30% en hoteles y restaurantes).

En cuanto a empresas, el estudio recoge que el impacto de la pandemia, aquí, ha sido "limitado". Porque si bien su número ha llegado a bajar hasta un 9,5%, también es cierto que entre mayo y junio esta cifra se ha ido recuperando. Y que el mes se cerró con 28.090 empresas (una cifra similar a la de febrero). Ahora bien, la Memoria Económica tampoco esconde que, nuevamente, los servicios son el sector donde ha habido más cierres.

El estudio hecho por las cámaras de comercio también analiza como ven los empresarios este tercer trimestre de año. Y aquí, las perspectivas no son buenas. Porque, como concreta Poveda, después de caer "de manera estrepitosa durante el segundo trimestre", el índice de confianza empresarial no mejora. Sobre todo, por los rebrotes de coronavirus, que ponen en entredicho la mejora de la economía "y retrasan la recuperación".

La directora de la Memoria Económica admite que, hoy por hoy, se hace difícil hacer previsiones. Pero ya alerta que, "en el mejor de los escenarios", la economía gerundense no se recuperará de la crisis del coronavirus hasta el 2022. Y esto, contando con que no haya nuevos rebrotes del virus y se saque una vacuna al mercado.

Si la covid-19 no remite, concreta, entonces se irá a peor. "La caída del PIB en Cataluña, que inicialmente se estimaba en el 10,3%, puede llegar a ser de hasta el 13%; y cada día que pasa estamos más cerca de este escenario", dice Carme Poveda, en referencia a los rebrotes y a los anuncios de endurecimiento de medidas para contener la pandemia.

Sea como fuere, Carme Poveda también avanza que la salida de la crisis será "muy desigual". No solo por sectores, sino también por territorios. En aquellos de interior, donde hay más peso de la industria alimentaria y química –aquí, también tienen que ver las exportaciones- la recuperación será más rápida.

Pero en aquellos otros donde hay una fuerte dependencia del turismo, y sobre todo el extranjero (como la Costa Brava Sur) "se sufrirá más". "No es lo mismo Girona ciudad que Lloret de Mar; o un municipio que sobre todo recibe turismo nacional, que otro donde el internacional tiene un peso importante", ha añadido la autora de la memoria.

Por eso, de momento, la economista sostiene que "para sostener la caída de la ocupación", es una buena medida poder alargar los ERTE. Sobre todo, al sector de la hostelería. "Se calcula que de todos los afectados por expedientes, tan solo el 20% de este sector se ha reincorporado al trabajo; mientras que en el comercio este porcentaje ya es del 66%, y a la industria y a la construcción sube hasta el 80%", ha explicado Carme Poveda.

De hecho, en las comarcas gerundenses, la fotografía que ha dejado la desescalada ya anticipa esta salida desigual de la crisis. "La reanudación de la normalidad se está produciendo a velocidades muy diferentes entre sectores", recoge la Memoria Económica. Mientras que la construcción y la industria recuperan el pulso con rapidez, la hostelería, la restauración, el transporte y los espectáculos y acontecimientos se encuentran en la otra banda.

Porque los rebrotes hacen que su recuperación sea mucho más lenta de la prevista ahora hace tres meses. "Y este es el motivo que también explica el empeoramiento de las previsiones económicas", recoge el estudio de las cámaras de comercio. Poveda, de todos modos, sí que ha querido puntualizar que, a diferencia de la crisis del 2008, el origen del actual es "sanitario" y no "de cimientos económicos". "Por eso, cuando se controle epidemiològicament la situación, la economía se recuperará más rápido que la anterior vez", ha explicado.

El presidente de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha querido poner de relevo que, dentro de unos días "muy malos", la economía gerundense también ha vivido noticias positivas. Y ha mencionado específicamente que se haya desencallado la ubicación del Trueta, el anuncio de inversiones de la cárnica Noel y el compromiso para acabar de desarrollar el Logis Empordà.

El presidente de la Cambra de Comerç de Palamós (Baix Empordà), Pol Fages, ha apelado a la "responsabilidad" de los visitantes y turistas porque respeten las medidas de autoprotección. Y ha subrayado que la demarcación es un destino seguro. "Las empresas han hecho el trabajo, y ahora viven una estocada importante con anuncios internacionales que no acompañan; pero a quien corresponde responder ahora es a los visitantes", ha afirmado.

El presidente de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), Eduard Bosch, ha lamentado las caídas de facturación, "que de media se sitúan entre el 30 y el 40%", y ha deseado que en los próximos meses se pueda ver "cierta recuperación". Entre otros, con las exportaciones.