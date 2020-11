Calvet rechaza la prórroga de los peajes de la AP-7 y la AP-2 y pide al Gobierno no autorizarla

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha rechazado este martes la prórroga de los peajes de la AP-7 y la AP-2 porque considera que "no se dan las condiciones para que Abertis" la solicite. "Yo he hablado con el ministro en persona sobre este tema para que no se autorice esta prórroga, por corta que sea", ha explicado en una entrevista en el canal 324.

Ha dicho que la Generalitat apuesta por gestionar estas vías a través del sistema de 'Euroviñeta', un proyecto que "tendría que recibir fondos europeos" y que se ajusta a los objetivos de sostenibilidad medioambiental de la Unión Europea.

Sobre las primarias de JxCat, Calvet ha dicho que sigue determinado a presentarse y que lo anunciará formalmente una vez se apruebe el reglamento que regula el proceso. Preguntado por si el expresidente de la Generalitat y líder del partido JxCat, Carles Puigdemont, puede ser candidato, ha dicho que "si él se quiere presentar, utilizará este mecanismo", y sobre una posible candidatura del conseller Ramon Tremosa --que no milita en JxCat-- ha confiado en que habrá una forma de que pueda concurrir a las primarias si él quiere, a pesar de que sea independiente.