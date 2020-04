Caen los narcos que utilizaban grandes veleros y desafiaban tempestades para transportar el hachís a España

A los policías más curtidos en operaciones anti- droga les sorprendió el nivel de atrevimiento y riesgo de los narcotraficantes. Llenaban con fardos de droga imponentes veleros con una eslora de 19 metros, con riesgo hundir el barco y no les importaba las condiciones metereológicas. Así la banda no descartaba ningún envío de droga por mar desde Marruecos, por los anuncios de tempestades; es más los preferían" eran muy atrevidos, hay operaciones con olas de 3 o 4 metros. Se ponían en riesgo para aumentar beneficios, porque el resto de bandas no transportaban y ellos tenían material y los vendían a un precio más alto", destaca Carlos Gavilanes, jefe de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cataluña. Cada vez eran más fuertes y ya habían establecido contactos con traficantes de cocaína, para transportar esta droga en sus embarcaciones. Su caída ha frustrado sus planes de expansión.

La operación conjunta de Mossos d'Escuadra y agentes de Vigilancia Aduanera empieza en diciembre del 2018, cuando la detención de un grupo de traficantes dirige a la policía a esta banda, porque tenían relación ambas organizaciones criminales. Las primeras investigaciones conducen a un hombre que reside en Tortosa(Tarragona) y los agentes descubren que se trata de una banda muy amplia, bien organizada y con una gran capacidad logística para tranportar grandes cantidades de hachís desde Marruecos.

El intendente Ramón Chacón, de la División de Investigación Criminal de Mossos d'Escuadra describe la primera intervención policial en alta mar " pudimos descubrir un transporte al puerto de Valencia en mayo del 2019. Los agentes de Vigilancia Aduanera interceptan un velero lleno de droga. Habían cargado 6 toneladas de hachís y la embarcación zozobraba con riesgo de hundirse, por la sobrecarga".Hubo tres detenidos, decomisada la droga con un valor de 35 millones, pero faltaban los líderes de la organización.

Y en una segunda fase de las investigaciones, cae toda la banda. El pasado 26 de marzo, en estado de alarma en España, zarpa un velero con 5 toneladas de hachís, valorados en 31 millones de euros. Apresado por agentes de Vigilancia Aduanera y transportado al Puerto de Cartagena, origina el final de la banda con múltiples detenciones en localidad del Mediterráneo. La mayoría de detenidos, de un total de 23, residían en localidades del Delta del Ebro, y otros en municipios de Castellón y Valencia. El juez instructor número 1 de Tortosa, ha decretado prisión para 16 de los apresados.

Habitualmente estas bandas tienen un mando muy definido con una organización muy vertical, pero esta es diferente " No hay un jefe único, es una estructura muy horizontal, con las tareas muy repartidas y con solo dos áreas de responsabilidad en el grupo". La policía sí que define a 3 líderes por sus gestiones. Así, un detenido afincado en el Maresme, tenía los contactos con Marruecos; otro que vivía en Valencia se dedicaba a toda la logística del transporte con los veleros y en tercero que residía en Tortosa se relacionaba con otros narcotraficantes y ya negociaba el envío y transporte de cocaína con bandas latinoamericanas.

La policía considera que todo el grupo esta detenido y el intendente Ramón Chacón se congratula" es una gran operación, por el nivel del grupo y por qué hemos conseguido detenerlos a todos". Se trata de la operación donde más cantidad de hachís,11 toneladas en total, han sido intervenidas por los Mossos d'Escuadra.