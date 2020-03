Los Mossos han detenido a 4 personas, 3 hombres y una mujer, de nacionalidad albanesa por robar casas en distintas localidades catalanas. El grupo actuaba con mucha cautela para intentar no dejar pistas de sus entradas en las casas. Primero escogían la casa y buscaban en zonas poco pobladas, pero reducir el riesgo de ser sorprendidos in fraganti. Escogían viviendas con puertas y ventanas más expuestas y fáciles de rebentar. El grupo fracturaba la puerta con un tornavís y actuaba entre las 19.00 y las 21.00 horas, para comprobar que no había nadie en la casa porque la luz estaba apagada. A las casas entraban con las caras tapadas.Una vez en el interior, robaban dinero, joyas o dispositivos electrónicos con salida fácil en el mercado negro.

Los Mossos imputan a la banda robos en Vendrell, Canyelles, Sant Julià de Vilatorta, Espinelves, Navàs y Borges Blanques. Para desplazarse utilizaban coches a nombre de terceros a través de una gestoría. De esta manera si alguien observaba la matricula del coche, cuando cometían el robo, la policía no podía seguir la pista de la banda.

En twitter, los Mossos muestran su entrada en el piso de la banda en Barcelona

Desarticulem un grup criminal itinerant que es dedicava a fer robatoris amb força a diferents indrets de Catalunya. El seu objectiu eren cases allunyades de zones poblades https://t.co/mQBltKOWw6 pic.twitter.com/OnvR51aqaa — Mossos (@mossos) March 6, 2020

El juez ha decretado prisión sin fianza para los 3 hombres detenidos y libertad con cargos para la mujer. En los 2 pisos que tenía la banda en Barcelona, los Mossos intervinieron joyas, relojes, pendientes, collares y anillos y dinero en efectivo.