Cada vez comemos más fuera... y estamos más obesos

Ir a cenar fuera, comer en bares y restaurantes, ha dejado de ser un capricho, algo excepcional, y se ha convertido ya en la rutina diaria de una parte importante de la población. Según la última encuesta de datos de vida elaborada por la Socierdad Española de Obesidad, el 77% de los españoles realiza diariamente alguna de las 3 comidas habituales fuera de casa. Porcentaje que sube hasta el 90% en el caso del desayuno, y eso obviament se nota en la dieta y en el peso. Esta encuesta nos dice también que el 75% de la población no pide ni verdura ni ensalada como plato principal de forma habitual. La doctora Susana Monereo ha pasado por los micrófonos de “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”. La doctora Monereo es la jefa del servicio de endocrinología y nutrición del hospital Gregorio Marañón y secretaria de la Sociedad Española de Obesidad. “La obesidad se nos fue de las manos ya hace muchos años, y a pesar de todo vemos que sigue creciendo. Y la verdad es que hay mucha información, que nadie quiere estar obeso, pero seguimos viendo unas cifras muy preocupantes. Y lo que estamos detectando es que hemos cambiado nuestros hábitos a la hora de comer, que ya comemos mucho fuera de casa, y al poner el foco ahí nos hemos dado cuenta que, dependiendo de lo que comas fuera de casa, tienes más o menos riesgo de padecer obesidad”.“Una de las causas puede ser que en casa comemos menos cantidad, si vamos a un restaurante y pagamos lo aprovochamos todo, no nos dejamos nada. En casa tenemos más cuidada. Además cuando salimos a comer fuera muchas veces comemos platos más calóricos”. Las personas con obesidad son las que más desayunan fuera de casa: “Ese dato nos ha sorprendido. Pero hemos visto que desayunar fuera de casa aumenta el riesgo de ser obeso en casi un 20%. Parece que el café con la pasta no hace nada, pero sí, es un factor que puede contribuir a la aparición de obesidad”. “El sobrepeso lo vemos todos, pero no todo el mundo lo percibe como una enfermedad. Mucha gente reconoce que le sobran quilos pero no es consciente que eso es una enfermedad”