2 de cada 10 enfermeras deciden no vacunarse del Covid-19 y la mitad no saben si lo hará

El 20,3% de lasenfermeras de Cataluña no se vacunará del Covid-19 y el 49,2% no sabe si lo hará cuando haya una vacuna. Así lo refleja un estudio que el Consejo General de Enfermería (CGE) ha realizado a partir de 8.415 encuestas, y que destaca la indecisión que llevará a 2 de cada 10 enfermeras en Cataluña a no querer ponerse la vacuna del coronavirus. El estudio, que sin embargo percibe que un 7% más de los sanitarios sí quieren vacunarse de la gripe común, atribuye en un 72,3% de estas negativas a la preocupación sobre los posibles efectos secundarios que pueda tener la vacuna y en un 65,6% a las dudas sobre su efectividad.

La vacuna de la gripe común, de la que el pasado año se vacunaron el49,9% de las enfermeras de Cataluña y el 57,7% de toda España, incrementaría hasta el 57,2% en el caso autonómico y hasta el 67,7% en todo el país, lo que llevaria a una "tasa historica" de vacunación de la gripe del 83%, según ha explicado el miembro del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos.

A través de su presidente, Florentino Pérez Raya, la entidad quiere fomentar la vacuna de la gripe, especialmente entre los profesionales sanitarios, ya que "somos personas de riesgo y no podemos permitirnos enfermar en estas circunstancias, y menos aún que lo haga la población. Queremos hacer un llamamiento a aquellas enfermeras indecisas para que se vacunen". En esta línea, el presidente de la Asociación Nacional de Infermeria y Vacunas (Anevac), José Antonio Forcada, ha recalcado que "hace falta aumentar la concienciación", y que quizás "habrá que utilizar más mensajes apelando a lo emotivo que sí que funcionan en entidades que promueven la no vacunación". Sin embargo, el 81,6% de las enfermeras en Cataluña considera suficiente la información acerca de las vacunas.