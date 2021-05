El CAC avala que en Catalunya Ràdio se pregunte a sus oyentes si morirían por la independencia

El pasado 19 de marzo en la sección Bon dia de merda del programa El matí de Catalunya Ràdio, el colaborador de la radio pública catalana Jair Domínguez hacía una referencia a Irlanda y que finalizaba su intervención con una pregunta directa "Hoy quiero desear un día de mierda a la gente no está dispuesta a morir por Cataluña. Ayer vi un vídeo magnífico, de un hombre que se plantaba en el centro de Dublín y preguntaba a la gente si estaba dispuesta a morir por Irlanda. Mucha gente decía que no, otros decían que a lo mejor y un número nada despreciable de hombres firmes decían"si, claro".¿Cuánta gente así tenemos en Cataluña? ", preguntaba Jair Dominguez a los oyentes.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), abordó de oficio el asunto y con tres votos a favor de los consejeros independentistas, un voto en contra y dos concurrentes, considera que estas palabras no vulneraron ninguna norma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. El CAC sostiene que "las declaraciones se efectuaron en el marco de un espacio dedicado al humor y en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

El consejero Daniel Sirera, propuesto por el PP, expresó su voto particular discrepando de la decisión del CAC, y considera que las palabras de Domínguez "pueden poner en peligro la convivencia democrática" y Sirera denuncia que él "no he percibido ningún elemento que puede llevar al espectador a pensar que se encuentra frente a un comentario de humor, sino que lo que está haciendo el titular de la sección es trasladar la idea de que Cataluña necesita algo más que una pancarta o un hashtag en Twitter para lograr la independencia", sostiene el consejero del PP en el Consejo Audiovisual de Cataluña.

Parece ser que al CAC no le parece de mal gusto que desde CatRàdio se califique a España de “invasor” ni que se pregunte a la audiencia si estaría dispuesta a morir por Cataluña. ¿De verdad creen que esto fomenta valores constructivos y cohesionadores? pic.twitter.com/ao30EoMxwl — Daniel Sirera (@danielsirera) May 12, 2021

Mientras la consejera propuesta por el PSC Carme Figueras expresó su disconformidad con los comentarios de Jair Domínguez, en su voto particular concurrente, sobre el humor en la emisora pública" debería ser más cuidadosa en la programación de los espacios de humor, parodia o sátira política, y evitar cualquier posible confusión de la persona espectadora sobre el fin humorístico separándolo de manera mucho más efectiva de la información de actualidad", expresa la socialista.