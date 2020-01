La cabalgata de Reyes en Girona de la que se apropió Tsunami Democràtic

El secesionismo catalán, una vez más, no ha respetado la cabalgata de los Reyes Magos. Esta vez ha sucedido en Girona, donde en la plaza en la que se tenía que recibir a Sus Majestades se encontraba repleta de esteladas y presidida por una gran pancarta de los radicales de Tsunami Democràtic. También han usado un extenso neón amarillo, color usado por el independentismo para reclamar la liberacio'n de los políticos presos por 'el procés', para enmarcar los arcos de la plaza.

Ha sido el diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Jean Castel, quien ha denunciado los hechos a través de su cuenta de Twitter. Castel califica de "vergonzosa" la ruin utilización de la llegada de los Reyes Magos por parte de los independentistas "en un día tan grande para la ilusión de todos nuestros hijos y mayores y en el que no se tendría que decorar con tramoyistas la ciudad".

Antes de ayer, así se encontraban los accesos al Campamento de sus Majestades los Reyes de Oriente !! Una vergüenza, la ruin utilización de la llegada de Sus Majestades, los Reyes Magos, a Gerona. Hilo ����⁦@CiutadansCs⁩ https://t.co/ca47yjZ1Ic — Jean M. Castel (@GironaJean) January 7, 2020

Así, el nacionalismo catalán ha vuelto a imponer su guion propagandístico en las cabalgatas de los mensajes de los Reyes Magos con recorridos decorados con lazos amarillos, farolillos independentistas y mensajes aludiendo a los presos. Esta situación no solo se ha dado en Girona, sino también en localidades como Sabadell. En esta, el PSC ha denunciado la politización de la cabalgata, en la que se han mostrado paquetes con el nombre de los políticos encarcelados.

TV3, por su parte, ha llevado las cámaras a la localidad de Vilanova i la Geltrú para retransmitir una cabalgata en la que la alcaldesa, Neus Lloveras, ex presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas, ha pedido a los Reyes que piensen en las familias que no pueden celebrar juntas estos días y les lleven "esperanza".

No obstante, las iniciativas separatistas de los farolillos con esteladas y los lazos y prendas amarillas han tenido este año menor seguimiento. De todas formas, en localidades como Vic, en la comarca de Osona, la ANC, Òmnium y los CDR han instado a los ciudadanos a participar en su campaña "Fanalets per la Llibertat" comprando farolillos. Las entidades calculan que se han vendido unas 2.000 unidades y el dinero recaudado se destinará al Consell de la República, situado en Bélgica y liderado por el ex presidente Carles Puigdemont, huido de la justícia.