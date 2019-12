El 40% de búsquedas en Youtube sobre dudas sobre las vacunas difunden el "discurso antivacunas"

El Col·legi de Matges de Barcelona (CoMB) y el Consejo Audiovisual de Cataluña alertan sobre el "discurso antivacunas", que ya se filtra a través del 40% de los vídeos de Youtube fruto de las búsquedas sobre dudas sobre dicha cuestión. El informe, bajo el nombre 'El discurso de las antivacunas en Internet', el CAC analiza unos contenidos, de los cuales ya ha pedido su eliminación, que hablan de una supuesta toxicidad de las vacunas.

Estos vídeos vinculan la vacunación con el desarrollo de enfermedades diversas, o incluso explican que tienen la voluntad de ocular presuntos efectos nocivos. El presidente del CoMB, Jaume Padrós, ha advertido del peligro que estos discursos calen a medio plazo "como en países de nuestro entorno" con consecuencias por la salud que supondrían "un retorno al pasado".

El informe elaborado por el CAC analiza los diez vídeos más visualizados publicados en Youtube que propagan este tipo de discurso. Vídeos con títulos como 'Si amas a tus hijos, no los vacunes' acumulan más de 1,6 millones de visualizaciones. Todos estos ya han sido denunciados por el CAC en Youtube para reclamar su retirada. Según ha indicado el presidente del CAC, Roger Loppacher, Youtube ya lo está analizando.

Loppacher ha explicado que decidieron elaborar este informe después de constatar que hasta un 48% de la población mundial cree que las vacunas no son seguras, un dar. En general, estos vídeos vinculan vacunas con trastornos como el autismo, niegan la inmunidad colectiva, entre otras cosas. El presidente del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha subrayado que las vacunas han sido un factor del avance histórico en materia de salud y ha añadido que la vacunación es un "acto de solidaridad", ya que no solo beneficia a la propia persona, si no también al conjunto de la sociedad.