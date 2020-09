Buscan a dos excursionistas desaparecidos en el Parque Nacional de Aigüestortes

Los Bomberos de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil buscan desde este pasado lunes a una pareja desaparecida en el Parc Nacional d'Aigüestortes (Lleida), cuando recibieron el aviso de la familia de los jóvenes después de no tener noticias de ellos. Según explican fuentes de los Bomberos de la Generalitat, los familiares se empezaron a preocupar porque no tenían noticias de los excursionistas y no aparecieron de vuelta a casa el pasado domingo.

La búsqueda se realiza en el tramo de la travesía Carros de Foc que va desde el refugio de Colomers hasta el municipio de Espot (Lleida), donde se ha localizado el turismo de los jóvenes. Participan en el operativo dos helicópteros, seis dotaciones terrestres, una unidad canina, dos de apoyo de los Bomberos y efectivos de los Mossos y la Guardia Civil.

Durante este lunes, para intentar acotar la zona de búsqueda, se ha intentado reconstruir la ruta que habrían seguido los jóvenes por los diferentes refugios de montaña de la zona. De esta forma, se acotó un àrea de 1.500 hectáreas entre Colomers, el último lugar donde fueron vistos el 25 de septiembre, y Espot, que es el lugar donde la pareja tenía estacionado su vehículo. Hoy martes el despliegue se ha ampliado y se ha instalado un Centro de control en el helipuerto de Viella para poder coordinar todos los recursos. La zona de búsqueda, muy extensa, se ha dividido en cinco sectores. Según los bomberos, la nieve dificulta las tareas de las dotaciones terrestres, y se han incorporado herramientas de búsqueda que se utilizan habitualmente en aludes.