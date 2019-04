Buscan a un ciclista que huyó tras un atropello grave en la Diagonal de Barcelona

El ciclista se dió a la fuga tras atropellar gravemente a un menor y a un adulto en la avenida Diagonal. Los hechos tuvieron lugar a las 15:07 del domingo en el número 643 de la avenida Diagonal, frente al Palau de Pedralbes. Según fuentes de la Guardia Urbana, el menor continua ingresado en el hospital con pronóstico estable dentro de la gravedad. El adulto, por su parte, resultó herido de carácter leve. La Guardia Urbana ha abierto una investigación y piden colaboración ciudadana para localizar al ciclista.

Las asociaciones de ciclistas, también se han posicionado respecto a este incidente y rechazan los carriles bici en las aceras. El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha denunciado en un tuit la conducta del ciclista y ha recordado el peligro de circular por las aceras con la bici. El presidente de BACC, Carles Benito, ha explicado que desde el Bicicleta Club de Catalunya siempre han abogado para que haya una convivencia con todos los usuarios: “la sensación de impunidad por el cual los usuarios de la bici no respetan ciertas normas, siempre lo vemos como una oportunidad para darnos cuenta de que este tipo de normas, no es por tema de las bicis, sino que es por tema de los usuarios. Las zonas habilitadas para que la bicicleta pueda circular por la calzada con tranquilidad, se ven violadas.” Por su parte, Albert García, miembro de Amics de la Bici, dice que “el carril de la Diagonal fue uno de los primeros carril bici que se hizo en la acera para no molestar a los coches. Ese carril fue el inicio del conflicto entre bici y peatón. Los carriles bici que están en la acera es más fácil que haya un choce entre ciclista y peatón.”

La policia ha publicado en sus redes sociales (https://twitter.com/barcelona_GUB/status/1112644320266502144) una fotografia del ciclista para intentar localizarlo y piden a la ciudadanía que si alguien fue testigo del accidente o tienen información relevante llame al 092 o al 112.