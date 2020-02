Bozzo reincide: ahora señala a camareros por hablar castellano

No es la primera vez que el director teatral Joan Lluís Bozzo se queja de que no le hablen en catalán. Volvió a ocurrir la semana pasada. Según ha denunciado en Twitter, en un restaurante de la Ametlla del Vallès (Barcelona), en el restaurante Can Camp, los camareros se dirigieron a él en español al no entenderle en catalán. Y por este motivo, en la red social dejó claro que no tenía intención de volver al establecimiento "En el restaurante Can Camp en la Ametlla del Vallès los camareros nos piden que hablemos en español. Nunca más", decía:

Al restaurant Can Camp a l'ametlla del vallès @AjAmetllaValles els cambrers ens demanen que parlem en espanyol. Mai més. — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) February 12, 2020

Desde el restaurante no tardaron en responder asegurando que lamentaban el incidente "si había ocurrido así". Y también explicaban que "esta semana tenemos nuevo personal, porque a pesar de los anuncios cuesta encontrar (trabajadores)". Y además, en el establecimiento señalaban que "Precisamente las quejas que habíamos recibido hasta ahora es que sólo tenemos la carta en catalán".

Benvolgut, aquesta setmana tenim nou personal a prova, perquè malgrat els anuncis costa trobar-ne. Si ha estat així, ho lamentem. Justament les queixes que havíem rebut fins ara -veure crítiques a Google, Facebook o Tripadvisor - és que només tenim la carta en català... — Restaurant Can Camp (@restcancamp) February 12, 2020

No es la primera vez que Bozzo protagoniza una polémica de estas características. Ya el pasado verano señaló a un vigilante de playa de Palamós (Gerona) porque no le habló en catalán. Concretamente explicó que "El guardia del párquing de la Playa de Castell se niega a hablar en catalán alegando que él habla el idioma oficial".

El guarda del pàrking de la Platja del Castell es nega a parlar en català tot dient que ell parla "el idioma oficial". També es nega a donar-nos el full de reclamacions, ens insulta i ens amenaça. Vergonya @ajuntamentpalamos — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) August 14, 2019

Y otra polémica de Bozzo tuvo lugar hace unos meses cuando cargó contra su colega Joan Ollé. En concreto pidió al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) que no le diera trabajo a Ollé por decir "barbaridades e insultos contra Cataluña".