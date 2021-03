Borràs asegura que el viernes habrá pleno de investidura y habrá candidato

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, propondrá el jueves un candidato a ser investido presidente de la Generalitat tras la ronda de consultas con los grupos que empezará esta semana, y el viernes se celebrará el pleno, la fecha límite en el calendario.

"El viernes habrá pleno de investidura y habrá candidato. Tengo la obligación de convocar el pleno de investidura", ha subrayado en una entrevista en TV3 donde ha concretado que el martes empezará la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, de menor a mayor, para saber qué candidato cuenta con más apoyos.

Así, ha asegurado que "no habrá acto equivalente porque hay candidatos que tienen una posibilidad plausible de ser presidentes de la Generalitat", en referencia implícita al candidato de ERC, Pere Aragonès, y al del PSC, Salvador Illa.

Tras asegurar que no les corresponde hablar de las negociaciones de los partidos, las palabras de Borràs llegan después de que ERC y la CUP hayan cerrado un preacuerdo para investir a Aragonès como presidente de la Generalitat, por lo que ahora todas las miradas están centradas en los contactos entre los republicanos y Junts.

Sobre si relevará al actual secretario del Parlament, Xavier Muro, ha explicado que se reunió con él y que le trasladó su intención de tomar decisiones: "Empezamos una nueva etapa y tomaré decisiones en este sentido".

REFORMA REGLAMENTO

En relación a la posible reforma del reglamento del Parlament, ha constatado que no está en su mano cambiarlo, por lo que no se siente interpelada por la "polémica" que se ha generado por los partidos que le acusan de hacerlo por la investigación que tiene abierta por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Yo no he cometido ningún delito. Toda esta polémica que ha habido malintencionada de que yo he propuesto reformar el reglamento del Parlament es absolutamente inventada. No puedo proponer una reforma del reglamento. Son los grupos los que deciden o no tramitar dicho reglamento", ha zanjado.