Borràs acusa a ERC de haber "vulnerado" su presunción de inocencia tras rechazar acompañarla al juicio

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusado a ERC de haber "vulnerado" su presunción de inocencia y de --textualmente-- haberla juzgado ya, después de que los republicanos hayan rechazado acompañarla este viernes a su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presuntas irregularidades en contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs ha considerado "triste y decepcionante que otras personas que también han sufrido esta persecución política por otros motivos no se solidaricen" con ella, ha vuelto a señalar irregularidades en su proceso judicial y ha criticado su suspensión como presidenta de la Cámara catalana en virtud del artículo 25.4 del reglamento, que también avaló ERC.

Preguntada por si el candidato a la alcaldía de Barcelona de Junts, Xavier Trias, acudirá el viernes ante el TSJC para mostrarle su apoyo, ha afirmado que éste ya le "dio todo el apoyo, todos los ánimos y toda la fuerza" el lunes en el acto de presentación de su candidatura.

Borràs ha matizado que este juicio "no tiene nada que ver con el 1-O", sino que --en sus palabras-- es una estrategia que consiste en utilizar motivos judiciales para apartarla políticamente.

"Es un proceso largo, de desgaste, una voluntad de apartar por la vía judicial una trayectoria de carácter político por lo que representa la opción que yo mantengo con determinación, que es el independentismo", ha subrayado.

La presidenta de Junts ha dicho sentir una sensación de indignación contenida y ha reivindicado su inocencia: "Estoy muy orgullosa de la gestión hecha al frente de la ILC. Nunca nadie ha podido acreditar, ni podrá hacerlo, que ha habido un solo euro de dinero público que no su haya dedicado a aquello que estaba previsto", ha zanjado.

PRESUPUESTOS QUE "RATIFICAN" EL AUTONOMISMO

Borràs ha criticado el proyecto de Presupuestos para 2023 que el Govern de ERC ha acordado con el PSC y con los comuns al considerar que muestra el "viraje en dirección contraria" del Ejecutivo catalán respecto a su compromiso independentista.

"No puede ser que haya hecho este rumbo, este viraje en dirección contraria, y que esté cómodamente instalado en el autonomismo. Nosotros no podemos estar de acuerdo. Y, en unos Presupuestos que lo ratifican o lo certifican, es evidente que nosotros no podemos estar de acuerdo", ha defendido, si bien no ha aclarado si Junts presentará una enmienda a la totalidad.

Ha lamentado que "el 52% de la mayoría independentista que hizo posible esta legislatura es evidente que ha saltado por los aires" y, si bien ha considerado que todas las fuerzas tienen parte de responsabilidad, a quien ha atribuido más es al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que según ella debía encabezar el proyecto.