Joel Joan pide boicotear el disco de TV3 porque canta Francisco: "Franquista y machista"

No hay iniciativa en Cataluña que no pase por la censura independentista. Incluso en las acciones más solidarias y culturales. Uno de los acontecimientos más esperados en Cataluña en la cercanía de las Navidades es el disco de "La Marató". Este año cumple 16 ediciones con su cita navideña y es el más especial de todos ellos. El coronavirus lo ha puesto todo patas arriba y el disco con la participación de 54 artistas "es un sentido homenaje a la capacidad de la música durante la pandemia y el confinamiento, como refugio de sentimientos y vivencias", como explica la promoción del disco.

Música para todos en unos momentos muy difíciles, pero con una llamada al boicot por parte de distinguidos independentistas. El actor Joel Joan y el escritor Víctor Alexandre cargan contra el disco de "La Marató". El motivo es la presencia del cantante Francisco, que interpreta la canción de "My way" de Sinatra, que disgusta profundamente a los independentistas. En su cuenta de Twitter, Joel Joan escribe "Francisco, TV3 y el odio a Cataluña. Que se metan el disco por donde más duela. Todavía están a tiempo de retirar al individuo este del disco. Ánimos demócratas. También está la posibilidad de que el resto de artistas renieguen del disco por incluir a un franquista, machista y xenófobo"

També hi ha la possibilitat de que la resta d’artistes reneguin del dic per inclour-hi in franquista, masclista i xenòfob. https://t.co/BnQF9yWyzX