La Bilateral Estado-Generalitat se reunirá en Barcelona entre finales de enero y principios de febrero

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes que la Comisión Bilateral entre la Genrealitat y el Gobierno central se reunirá en Barcelona entre finales de enero e inicios de febrero. Ha avanzado que están comenzando los contactos previos entre ambos gobiernos para cerrar el orden del día y fijar una fecha concreta.

Plaja ha destacado que este año la Presidencia de este órgano corresponde a la Generalitat --la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, es la encargada de este asunto-- y que esperan comunicar el orden del día en breve.

Preguntada por la fecha de la próxima reunión de la mesa de diálogo, ha asegurado que el compromiso de los dos gobiernos es que se celebre "a principios de año" pero que todavía no está cerrada. Lo ha dicho después de que el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitara fijar una fecha para "no atarse" y no garantizara que se produzca a principios de 2022 porque cree que la prioridad ahora mismo es la pandemia.

La portavoz del Govern ha sostenido que la fecha debe ser un acuerdo entre las dos partes de la negociación y que de momento se están cumpliendo los plazos que se acordaron: "Estamos en los plazos pactados. Por tanto, no hay nada excepcional que en este desarrollo se dijo que la reunión sería a principios de año y las dos partes trabajan para que la reunión sea una realidad a principios de año".

Plaja no ha querido detallar si la Generalitat está preocupada por la falta de concreción de esta fecha y ha defendido que las elecciones en Castilla y León "no deben ser un condicionante".

Al ser preguntada por si se ha avanzado en qué incluirá el orden del día de esta reunión, ha contestado que el acuerdo entre ambos gobiernos es mantener la "discreción" sobre el contenido del diálogo.

Además, Plaja ha explicado que este miércoles el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pronunciará una conferencia en Madrid presentada por la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena. En esta conferencia Aragonès reivindicará la amnistía y la autodeterminación como soluciones al conflicto catalán y que también defenderá la tarea del Govern y las medidas aplicadas para hacer frente a la pandemia.