BComú ganaría las elecciones en intención de voto, pero Colau cae a cuarta en la valoración de los líderes

BComú ganaría las elecciones municipales en intención de voto con un 12,2%, según el último barómetro del Ayuntamiento. Hace seis meses obtuvo un 13,9%. ERC sería segunda fuerza con el 12% de los votos, por el 13,1% de la encuesta del mes de junio. En tercer lugar estaría el PSC, con un 8,3% de los sufragios (9,3% hace seis meses). En cuanto a la valoración de los líderes, la alcaldesa, Ada Colau, cae a la cuarta posición en puntuación, con un 4,3. Por delante tiene Ernest Maragall (5,2), Jaume Collboni (4,7) y Elsa Artadi (4,4). Colau empataba con Collboni en valoración en la anterior encuesta con un 4,9, y ambos eran segundos por detrás de Maragall. El 46,1% de los barceloneses opina que la gestión del Ayuntamiento es mala o muy mala, 10 puntos más que en junio.

Por el contrario, un 39,2% de los habitantes de la capital catalana cree que el trabajo del ayuntamiento ha sido buena o muy buena, mientras que el resto la califica de normal o regular. Del mismo modo que en los anteriores barómetros, la nota que los barceloneses ponen al consistorio es ligeramente superior al resto de instituciones. Si bien un 46,1% de los encuestados suspende la gestión del ayuntamiento, un 53,1% opina que el trabajo de la Generalitat ha sido malo o muy malo durante los últimos seis meses. En cuanto al gobierno español, el porcentaje se eleva hasta el 59,8%.

En relación con la valoración de los líderes políticos, la encuesta sitúa Ernest Maragall como el único representante que aprueba, con una nota de 5,2. Colau suspende con un 4,3, aunque por debajo aún hay tres dirigentes. Se trata de la presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, María Luz Guilarte (3,5); el portavoz del PP en el ayuntamiento, Josep Bou (3), y Manuel Valls (2,7).

Por otra parte, Colau se mantiene como la política más conocida del Ayuntamiento (tan solo un 0,7% de los barceloneses no saben quién es), seguida de Ernest Maragall (un 12,1% no lo conocen) y Manuela Valls (17,7%). El resto de políticos del consistorio no son conocidos por un porcentaje de población que se mueve entre el 30% y el 40%, con la excepción de María Luz Guilarte, lo un 93,1% de los barceloneses no saben quién es.

Lectura positiva a pesar de las malas notas

El concejal de Presupuestos y Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Jordi Martí, ha querido destacar que la mala valoración que hace la ciudadanía del consistorio y los diferentes políticos se produce en un contexto de pesimismo marcado por la pandemia. Sin embargo, subrayó que las expectativas de cara al futuro vuelven a crecer. Según el barómetro municipal, un 54,4% opina que la situación mejorará, un porcentaje que en junio se situaba en torno al 40%.

Asimismo, Martí ha querido poner de manifiesto que, a pesar de la fuerte abstención que presenta el informe -un 54,1% de los barceloneses aseguran que no votarán o no sabrían qué votar- "la izquierda arrasaría en unas elecciones". "Dentro del pesimismo generalizado, quien genera más expectativas son BComú, ERC y el PSC, y esto es una buena noticia", comentó.