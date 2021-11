El 'sí' de BCN Canvi permite que los presupuestos de Colau superen el primer trámite

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de presupuesto del Gobierno municipal para 2022 con el voto a favor del grupo de BCN Canvi y de la concejal no adscrita, Marilén Barceló, que se suman a los de BComú y PSC, por lo que las cuentas superan el primer trámite.

ERC ha votado en contra como ya anunció este lunes y Junts, PP y Cs tampoco han apoyado la propuesta de presupuesto que, tras su aprobación inicial, se debatirá en el pleno del 23 de diciembre para su aprobación definitiva.

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y el concejal de Presupuestos, Jordi Martí, han emplazado a todos los grupos municipales de la oposición a seguir negociando hasta entonces para aprobar las que serían las cuentas más altas de la historia con 3.406 millones de euros.

Tras el anuncio del 'no' de ERC, las cuentas necesitaban el apoyo de BCN Canvi para superar el trámite, ya que tanto Junts, como PP y Cs ya habían expuesto su voluntad de no apoyar el proyecto de presupuestos presentado por el Gobinero de Colau.

Así, la negativa de los republicanos ha centrado gran parte del debate, un hecho que tanto Collboni como Martí han reprochado al líder del grupo municipal, Ernest Maragall, y que también ha criticado la presidenta de BCN Canvi, Eva Parera, que les ha tachado de hacer un papel "especialmente sangriento".

Parera ha avisado de que este miércoles no se estaba votando "sí o no a los presupuestos, ni sí o no a Colau", sino que se votaba el inicio del trámite de aprobación de las cuentas, un paso al que ha abierto la puerta al Ejecutivo local, aunque les ha advertido de que no tienen su voto garantizado para diciembre porque creen que el presupuesto es mejorable.

"Nosotros nunca hacemos el voto de la cobardía. Me dan igual los insultos que reciba, lo que me digan o las campañas que impulsen", ha sostenido Parera, que cree que ERC está haciendo precampaña y que les ha pesado más lo que dirán en una votación que lo que deben hacer como grupos de la oposición, en sus palabras.

Collboni ha avisado a Maragall de que está cometiendo un error con su negativa a aprobar el presupuesto y le ha acusado de boicotear la ciudad por un cálculo que ve erróneo: "Está llevando a ERC a hacer de CUP dentro del Ayuntamiento de Barcelona".

Ha agradecido a Parera "permitir el debate" y ha lamentado que ningún grupo de los que ha votado en contra hayan hecho una propuesta concreta que justifique el 'no', del mismo modo que ha recordado a los republicanos que el presupuesto del 2021 --acordado con ellos-- ha logrado un 98,1% de ejecución.