Batlle dice que incorporar las pistolas Taser no es una decisión que se pueda tomar en "caliente"

El teniente de alcalde de Seguridad el Ayuntamiento de Barcelona, ​​Albert Batlle, ha señalado que "no se deben tomar más determinaciones en caliente" en relación con la posibilidad de incorporar las pistolas eléctricas, mejor conocidas como pistolas ‘Taser’. Batlle ha asegurado que estas decisiones se deben tomar en un debate "muy sereno" y que no quiere "entrar en especulaciones” tras el incidente del sábado cuando un agente de la Guardia Urbana, que ahora se encuentra "no operativo", disparó a un hombre con un arma de fuego en el Passeig Sant Joan. En una rueda de prensa telemática este miércoles, Batlle, en presencia del intendente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, ha señalado cuestiones relacionadas con el tema.

Por su parte, el teniente alcalde ha señalado que el incidente, que “ha tenido un resultado no deseado”, debe “reposar”, pero que igualmente se debe “revisar todo”. En este sentido, ha remarcado que se deben “revisar los protocolos de mecanismo de intervención de los policías” y, si lo amerita, introducir elementos de mejora, pero que también se debe realizar un “análisis exhaustivo de lo ocurrido” que si necesita una reconstrucción de los hechos se hará. Sobre esto ha explicado que el cuerpo municipal ha trasladado toda la información disponible a los Mossos d'Esquadra, que han instruido el atestado sobre la actuación policial. En este sentido ha asegurado que no pretende "entrar en especulaciones" sobre el caso, el cual ha considerado un "hecho excepcional" y que "está en manos del juez".

Asimismo, durante la comparecencia, el teniente alcalde ha indicado que el Ayuntamiento no ha apartado al agente que disparó dos veces con un arma de fuego a un hombre sin techo, sino que está "en servicio activo pero no operativo" y que el arma está a disposición de los investigadores. En esta misma línea, Batlle ha defendido la labor de los agentes en las calles y ha reiterado que los hechos del sábado son un hecho "excepcional"; consecuentemente ha argumentado que la Guardia Urbana es el servicio policial que más interacciona con estos colectivos y ha resaltado que ha hecho 4.571 asistencias a personas sin techo.

En la misma rueda de prensa virtual, Batlle también se refirió a la petición de dimisión de la CUP, una formación que también ha pedido su comparecencia en el Parlament para dar explicaciones sobre este caso, el cual ha asegurado que asistirá si así se decide. En este sentido, ha expresado que debe tener “los récords más importantes de peticiones de dimisión de la CUP”, y que se ha sentido “rejuvenecido” porque también son peticiones que hacían en su época como Director General de la Policía.