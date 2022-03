El barrio del Carmen, en Pineda de Mar, atemorizado por los okupas

El barrio del Carmen, en Pineda de Mar, esta siendo testigo de una ocupación masiva de los pisos situados entre las calles Sant Jordi, Jaume I y la Avenida Nuestra Señora del Carmen. Sus vecinos denuncian a estas personas, que entran de forma ilegal en los pisos, pinchan la luz (con el riesgo que esto conlleva), destrozan el mobiliario y provocan fugas de agua, entre otros muchos problemas que derivan de su ocupación.

Yesenia es una vecina de la zona, trabajadora en el Bar Samba, en una de las calles perjudicadas. Ella tiene un piso alquilado en uno de los edificios de la Avenida Nuestra Señora del Carmen, que por suerte no ha sido ocupado. Aún así, en el mismo edificio hay dos pisos afectados (el 4o y el 5o). "Hace poco tuvimos que llamar a un fontanero porque salían aguas residuales por la pica de la cocina. El problema venia derivado de los pisos ocupados, que habían roto la instalación y provocado fugas por todo el edificio" explica.

La insalubridad en estos hogares viene acompañada por la inseguridad que viven los vecinos a todas horas. Peleas entre ocupas o amenazas a propietarios son ejemplos de la precaria situación que vive el barrio del Carmen a día de hoy. Las autoridades, Policía y Ayuntamiento, no pueden hacer nada al respecto. "Hace 15 días murió un chico, y los ocupas ya estaban esperando para entrar en el piso. Llamamos a la Policia, y cuando llegaron nos dijeron que no podían hacer nada ya que había niños y no podían desalojarlos" cuenta Yesenia.

Muchos de estos pisos son propiedad de los bancos, y restan vacios hasta ser alquilados. Al no haber inquilinos, pueden entrar sin problemas y estar allí durante un tiempo. Una de estas personas que ocupa uno de los pisos explicó a los veinos que conocia la legislación vigente, y que todos saben que pasará un tiempo entre juicios y trámites, hasta que los puedan desalojar.

Por todo esto, los vecinos del barrio piden a las autoridades mano dura, y que no permitan que la zona del Carmen se convierta en una especie de Gueto controlado por los ocupas.