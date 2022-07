Barrientos no juzgará el caso de la antigua Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado la recusación que presentó el exvicepresidente del Parlament Josep Costa contra el magistrado y presidente del tribunal Jesús María Barrientos en el la causa contra la Mesa que presidía el ahora conseller Roger Torrent.

De esta manera, Barrientos deberá "apartarse definitivamente" de la causa que tiene el juicio agendado para los días 12, 13 y 14 de julio, según ha resuelto el tribunal en un auto.

Costa recusó al magistrado argumentando que no es imparcial, y el tribunal ha aceptado la petición por la reacción de Barrientos durante el acto por la celebración de Sant Raimon de Penyafort en 2018, en el que Torrent denunció "la existencia de presos políticos acusados por delitos inexistentes de rebelión y sedición": el presidente del tribunal, como otras autoridades, se fue de la sala.

El tribunal considera que este comportamiento puede ser motivo de recusación en esta causa: Costa será juzgado por una resolución del Parlament que justamente se oponía a la sentencia del 1-O y exigía "la libertad de los presos y presas políticas, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión".

Costa argumentó que Barrientos hizo un "rechazo y una muestra de aversión pública" al irse, y en este sentido el tribunal ahora ha abordado si el magistrado cumplió con la obligación de apariencia de imparcialidad y neutralidad.

"No dudamos de la imparcialidad del excelentísimo señor Barrientos, pero que nosotros no dudemos no significa que no existan serias y fundadas razones para que el recusante fundamentalmente, y también parte de la sociedad, puedan tenerlas", dicen los jueces, y creen que su actitud al marcharse durante el discurso puede entenderse como un reproche hacia Torrent y al cargo que ocupaba.

En cambio, durante el proceso de recusación Barrientos se ha defendido justificando que se fue del acto "como una manifestación del ejercicio de sus funciones institucionales entre las que se encuentra la defensa de la independencia del poder judicial".

La recusación a Barrientos que ha prosperado la presentó Costa y la suscribió el Secretario para la Administración de Justicia de la Generalitat, Eusebi Campdepadrós, también enjuiciado en la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aplazado sin nueva fecha el juicio por presunta desobediencia a los miembros de la Mesa del Parlament que presidía el ahora conseller Roger Torrent. En una providencia, el tribunal suspende el juicio --que tenía que empezar el 12 de julio-- sin nueva fecha a la espera de designar otro magistrado en sustitución de Barrientos.