Bares y restaurantes de Barcelona ya tienen una guía para implantar el 'delivery' y el 'take away'

El Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Centre de Disseny han publicado la guía "Cómo implementar con éxito el delivery y take away en tu negocio de manera sostenible" para facilitar al sector de la restauración consejos para incorporar estos servicios de comandas en sus negocios.

La guía, que ha sido presentada este miércoles, recoge la visión de seis expertos en los ámbitos de tendencias e innovación, gestión del espacio, sostenibilidad "branding", comunicación e implementación.

La publicación de esta guía llega en un momento en el que tanto el consistorio como el Barcelona Centre de Disseny consideran fundamental que estos canales "tengan éxito y que la clientela y la ciudadanía que también se está adaptando se encuentren cómodos y continúen haciendo uso".

En este sentido, la concejal de comercio, Montserrat Ballarín, ha destacado que la situación provocada por la pandemia ha acelerado la implantación de estos servicios, que considera que se han demostrado como una de las vías "más eficaces" para hacer frente a las consecuencias de la covid. Ha defendido que el 80% de los restaurantes se han podido mantener abiertos gracias a los servicios de 'delivery' y 'take away', que asegura que "han venido para quedarse", por lo que cree que el sector debe aprovecharlos y hacer una oferta de calidad y sostenible.

Por su parte, la directora general del Barcelona Centre de Disseny, Isabel Roig, ha sostenido que el diseño es un "aliado clave" del sector de la restauración y ha afirmado que con esta guía quieren demostrar cómo el diseño puede ayudar a definir nuevos modelos de negocio y a implementar la sostenibilidad.

La guía remarca que la implementación del 'delivery' y 'take away' debe adaptar la oferta si los productos del restaurante no pueden llegar en condiciones óptimas a casa, teniendo en cuenta que la experiencia gastronómica para la ciudadanía continúe siendo positiva. También destaca que se debe hacer una redistribución del espacio de los restaurantes para facilitar que en un mismo espacio se junten las personas que consumirán en el restaurante con las que vienen a recoger su comida y con los trabajadores que harán la entrega.

Por otro lado, señala que los materiales que se usen en el servicio deberían ser reciclables, reusables o compostables y tener un sello que garantice el origen sostenible de los materiales. Asimismo, indica que el diseño sea circular siguiendo los modelos de residuo cero y propone experiencias 'phygital' (un híbrido entre físicas y digitales) y un ritual de 'unboxing' (desempaquetado).