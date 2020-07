Bares de Lleida abren sus terrazas alegando que el confinamiento no está publicado en el BOE

La situación de Lleida es digna de un relato de Kafka o de una película de terror. Hay la suma de muchas sensaciones y todas malas; miedo por la propagación del coronavirus, con cientos de infectados en la ciudad, enfado y cabreo por volver a encerrarse en casa en pleno verano y con altas temperaturas e indignación por qué los habitantes de esta ciudad tienen el convencimiento que están solos ante la pandemia y sus consecuencias. Y se añade a este océano de sensaciones, un punto de rebeldía, porque muchos bares, a pesar de la prohibición de la Generalitat, están abriendo sus terrazas con el argumento jurídico que el confinamiento de la ciudad no está publicado en el BOE y que por tanto todavía no es oficial.

Carlos, es propietario de un bar de la Zona Alta de Lleida y señala "el lunes cerre, pwro hoy abro. No está claro nada, la orden tiene que estar publicada en los dos sitios(en referencia al BOE y al DOC), y lo está. Que venga la policía a cerrarme, seguro que cuando este en el BOE vendrán y cerraremos". Este es el argumento jurídico utilizado por los propietarios para burlar las órdenes de la Generalitat, que obligan al cierre total de bares y restaurantes al público.

El cabreo de los habitantes de la ciudad, que se combina con el miedo al contagio, aumenta con el paso de las horas. El president de la Generalitat Quim Torra no ha venido a Lleida, a pesar que el 4 de julio decretó un confinamiento perimetral que no ha funcionado. Carlos es contundente "yo voy a desobedecer, como hace el presidente de la Generalitat" y Jorge define el sentimiento de la ciudad" la gente esta muy cabreado, ensimismada, irritada no puede ser hay otras medidas que se podrían dar"

Zaira se siente discriminada y no entiende que lo que en Lleida sea una obligación en Hospitalet solo sea una recomendación de no salir en casa "en Hospitalet hay más contagios y no se atreven. Aquí nos confinan porque no tenemos playa. Todo es economía"

La falta de directrices claras, los vaivenes políticos y judiciales, las primeras medidas ineficaces y la propagación del coronavirus ofrecen hoy una imagen de una ciudad hundida, nerviosa, preocupada y sin una una ley clara.