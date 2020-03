Barcelona, a velocidad de patinete

Primer día laborable con la circulación en las vías secundarias de Barcelona, que son las que soportan un volumen más reducido de vehículos, está limitada a 30 km/h. Es lo que contempla la primera fase del plan que va a llevar a cabo el ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de reducir el índice de siniestralidad y la gravedad de las lesiones, así como conseguir un espacio público más amable. Con este cambio la ciudad suma 112 quilómetros de calles de zona 30 y se pretende que en 2021 lo sean el 75% de las calles de la ciudad. En esta segunda fase ya entrarían vías principales como Diputación, Travessera de Gracia o Vía Laietana.

Esta mañana, en la Calle Sants, que une la Plaza España con Hospitalet era dificil apreciar una reducción de la velocidad. Es el primer día, pero nadie duda que la medida se impondrá progresivamente en los hábitos de los conductores. ¿ Y que piensan los ciudadanos de la zona 30?, a favor los peatones y ciclistas, en contra los conductores profesionales con muchas horas al volante. Es el caso de Toni, conductor de una furgoneta de mensajería, 10 horas al volante por el centro de Barcelona y señala en Cope" Barcelona era una ciudad dinámica y con tantas restricciones es una ciudad estática. Barcelona siempre es dinamismo y ahora es una ciudad estancada a día de hoy".

Raúl, es comercial de una empresa de café, pasa 8 horas conduciendo y se afirma " es complicado ahora hay que estar pendiente del velocímetro que no te pases. No 50 sino a 30, como te das cuenta que te has pasao de 30?", se pregunta el conductor.

Visión diferente para los viandantes que celebran la medida; Pepe hace poco que se ha jubilado y hace 3 meses que ha vendido su coche. No lo necesita, camina y va en transporte público " ahora paseo mucho y a veces temo que un coche invada la acera ya me atropelle. Hay algunos que van muy rápidos". Abril es universitaria, se desplaza en bicicleta. Pedalea una hora al día, por el carril- bici de Barcelona y teme a los coches" van a mucha velocidad. Vigilo para no tener un accidente, me parece una medida muy acertada y positiva"

Fernando, es transportista desde hace 20 años. Conduce en camión de bebidas y reconoce" el tráfico está muy mal. Hay que mejorarlo, es una buena medida por qué superamos hasta los 50 kilómetros por hora en la ciudad, muchas veces".

En esta zona de la ciudad, Calle Sants y Font Coberta pasan diariamente 18.000 vehículos al día. El objetivo del Ayuntamiento de Barcelona es ampliar las zonas 30 por toda la ciudad y alcanzar el 75% de las vías en 2021.

A lo largo del año se prevé señalizar la red secundaria para indicar el límite de velocidad. Además de señales de tráfico, se instalarán plataformas elevadas, radares o incluso se hará circular a los vehículos haciendo zig-zag.