Barcelona no tendrá pesebre en la Plaza Sant Jaume esta Navidad

La plaza Sant Jaume de Barcelona no acogerá el tradicional pesebre esta Navidad. Así lo ha anunciado este martes el teniente de alcalde de Cultura de la ciudad condal, Joan Subirats, que asegura que se trata de una instalación de acceso libre que genera "muchas dificultades" al ocupar una cuarta parte del espacio provocaría aglomeraciones.

En cambio, el patio del Ayuntamiento sí que acogerá una exposición de los pesebres de los últimos 10 años. De este modo, la ciudadanía tendrá "una oportunidad más" para acercarse al centro de la ciudad, tal y como ha detallado Subirats al ser preguntado por esta cuestión. Sin embargo, el consistorio sí mantendrá los pesebres tradicionales en el Museu Marès y en el Monestir de Pedralbes, ya que son espacios "perfectamente perimetrados" que permitirán un mayor control de las visitas.

Por otro lado, no ha concretado cómo será la cabalgata de los Reyes Magos de este año en la ciudad, aunque ha garantizado que "los Reyes visitarán Barcelona" y que los niños podrán disfrutar de esta visita, ya que "a la cabalgata no podemos renunciar. Es evidente que el formato de años anteriores no tiene ningún sentido hoy y será difícil que podamos imaginar que estamos haciendo la cabalgata como cada año", ha afirmado el teniente, que ha asegurado que encontrarán la manera de llevarla a cabo.