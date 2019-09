Barcelona sanciona a las empresas de alquiler de patinetes sin licencia y decomisa 33 que están mal aparcados

El ayuntamiento de la ciudad condal ha comenzado a sancionar a las empresas de vehículos de movilidad de uso compartido -conocidos como 'sharing'- sin licencias. También ha puesto en marcha un dispositivo para descomisar los vehículos estacionados en espacios reservados a otros servicios.

En sólo dos días, la Guardia Urbana ha sacado de las calles 17 patinetes y 16 sillas eléctricas de alquiler, ya que no existe otra zona regulada en el espacio público en la que puedan aparcar.

La regidora de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón, explica que en concreto, dos empresas de patinetes eléctricos no han respetado el acuerod con el consistorio y han empezado a tomar medidas: "estás dos empresas ya fueron advertidas en el mes de agosto que no lo permitiríamos. De hecho, llevamos muchas multas desde el mes de agosto hasta ahora... han recibido muchas multas por ocupación de espacio público por aparcar donde no podían, no nos han hecho caso, hemos dado un paso adelante -porque es muy importante la autoridad del Ayuntamiento sobre el espacio público- y estamos requisando los vehículos que se están dedicando a esta actividad".

La regidora de Movilidad avisa que estas acciones no cesarán: "la Guardia Urbana va requisando los vehículos y no nos pararemos, no será una actuación de un día, será una actuación continuada hasta que dejen de actuar en el espacio público".

Además de los patinetes, hay otra empresa que se dedica al alquiler de sillas de ruedas elèctricas que nunca podrán dar su servicio de movilidad compartida: "hemos requisado estos vehículos, es una actividad que no se puede hacer desde el espacio público, está destinado a lugares muy concretos donde se encuentren personas con movilidad reducida".