Barcelona revisará la Medalla de Oro a Heribert Barrera

El pleno de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición de BCN Canvi que insta al Ayuntamiento a revisar la Medalla de Oro al primer presidente del Parlament de Catalunya restaurado tras el franquismo, Heribert Barrera (ERC). La propuesta ha contado con los votos favorables del Gobierno municipal de BComú y PSC y de los grupos municipales de Cs, PP y BCN Canvi,la votación ha sido de forma nominal a petición de los socialistas.

La concejal de BCN Canvi, Eva Parera, defiende que Barrera no merece el máximo reconocimiento de la ciudad por afirmaciones que hizo como: 'La inmigración es la principal amenaza de Catalunya' y 'Los negros tienen una inteligencia inferior'. Frases que obviamente creen que no están a la altura de un reconocimiento de tal prestigio. El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra (Bcomú), ha dicho que el discurso que defendía Barrera sería considerado delito de odio, mientras que el teniente de alcalde Jaume Collboni (PSC) ha dicho que actualmente "no votaría a favor" de entregar esta distinción.

Montserrat Benedí (ERC) ha destacado la diferencia entre los discursos de Barrera y su trayectoria política. La aprobación de este punto ha provocado la reacción a través de Twitter del presidente de la Generalitat, Quim Torra: "Lamentable. El presidente Barrera fue un luchador incansable por la libertad. Vergüenza inmensa para todos aquellos que habéis votado a favor de retirarle la medalla de oro. La capital de Catalunya se empequeñece hoy, convertida en una capital provinciana y mezquina".