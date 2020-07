Barcelona reconoce un "pequeño aumento" de positivos por Covid-19

La semana pasada se detectaron en Barcelona 150 positivos por Covid-19 confirmados con prueba PCR. Esto quiere decir que hay 60 casos más que la semana anterior, que habían 90 positivos confirmados. Aun así la regidora de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, ha afirmado que se trata de un "pequeño aumento" y que la capital catalana no vive "ni de lejos" la situación de Lleida.

En una rueda de prensa Tarafa ha apuntado que han circulado cifras que mezclan los positivos por PCR con las pruebas serológicas, que no indican un positivo actual. Por eso Tarafa ha pedido que no se suman los positivos por PCR con los serológicos, puesto que aportan diferente información y "no es correcto". Así, ha insistido que hay que hacer caso de los datos obtenidos con los PCR porque son las que indican positivos por covid-19 actuales. Ha añadido que los positivos están "dispersos" por la ciudad y que no hay un gran foco en ninguna zona.

"Podemos decir muy claramente que no tiene nada que ver con la situación de Lleida", ha insistido Tarafa. La regidora ha explicado que la incidencia de unos 150 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR se traducen en unos 20 casos diarios. Ha explicado también que se están "siguiendo" estos 150 positivos con la trazabilidad de los contactos y que se continuará trabajando en esta línea para controlar todos los positivos que puedan surgir.

A pesar de insistir que la situación dista mucho de la Lleida, ha hecho un llamamiento a la prudencia y al mantenimiento de las medidas de prevención de contagios para que pueda ser compatible salir de casa y mantener el control del virus. "Es muy importante que entendamos que convivimos con el virus", ha manifestado.

Por último, el teniente de alcalde Jaume Collboni ha afirmado que lo que ha pasado en Lleida "es un aviso" y un mensaje para que todo el mundo entienda que no se está en la fase post-covid, sino en la de "covid controlado". "Continuamos conviviendo con el virus", ha declarado.