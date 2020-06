El Partido Popular de Barcelona ha pedido explicaciones al equipo de gobierno municipal, de Barcelona en Comú y PSC, por un acto que han preparado para el próximo 2 de julio los cachorros de la CUP, Arran, en un centro cívico de Horta Guinardó. Es lo que ha avanzado el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Óscar Ramírez. Arran anuncia con carteles el acto, titulado: “Com Follem?” (¿Cómo follamos?) en el centro cívico municipal “La Casa Groga”. Según el cartel se trata de una charla de sexualidad e identidades disidentes para jóvenes que correrán a cargo de militantes de Arran y de la Crida. Y además, según el PP, se va a realizar el sorteo de un juguete sexual, habrá cena y DJ’s. En este sentido, el concejal popular pide explicaciones al gobierno municipal para conocer los permisos municipales que se han concedido para realizar este tipo de acto, sobre sexo, y qué tipo de medidas se van a tomar “ante la posible presencia de menores de edad”.

Ramírez también pide que el Ayuntamiento no conceda permisos a “grupos de ultraizquierda”, como Arran, para que utilicen equipamientos municipales, teniendo en cuenta que “practican el terrorismo callejero, han hecho daño a la imagen de Barcelona y no deberían tener la complicidad de las administraciones”. Ramírez ha dejado claro que las campañas contra el turismo son el ejemplo más claro de esta actitud: destrozar autobuses turísticos, atacar hoteles, pintadas y pancartas con el ‘Tourist Go home’ o hasta encadenarse en la sede del Consorcio de Turismo de Barcelona (julio 2019).