Barcelona pacta 10 objetivos para afrontar la crisis social y económica

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y todos los líderes de los grupos municipales han presentado el Pacto por Barcelona, un documento con diez objetivos consensuados con cerca de 200 entidades y agente sociales y económicos con el objetivo de superar la crisis social y económica provocada por la pandemia del Covid-19.

En su intervención, Colau ha agradecido la voluntad de consenso para llegar a un acuerdo, aunque ha admitido que, precisamente, la voluntad de pacto ha provocado que el texto exprese algunos contenidos de forma genérica y que haya entidades que "no se sientan 100% representadas", aunque ha dicho que el documento es un punto de partida.

El pacto, que no cuenta con calendario ni presupuesto asociado, no será ratificado por entidades sociales como el Consell d'Associacions de Barcelona, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Lafede.cat, PAH Barcelona, Ecologistes en Acció, Fridays for Future, ni por la patronal Foment del Treball, que se han desmarcado del documento.

Collboni se ha dirigido a las entidades críticas con el texto acordado: "La única forma de que una idea avance es con la capacidad de convencer a los demás", y ha asegurado que el Pacto por Barcelona ha sido una buena oportunidad para escucharse los unos a los otros y presentar sus ideas para la recuperación de la ciudad.