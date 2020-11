La Barcelona ideal de Ada Colau según un tuitero: manteros, narcopisos, okupas y botellones

Amazon replicó a Ada Colau, que instó a los ciudadanos de Barcelona, a no comprar por la multinacional, que trabaja con 9000 pequeñas y medianas empresas en España, y Cataluña con 2.000 es la comunidad española con más pymes que venden en la plataforma. Según la empresa, estas pymes catalanas que venden a través de ellos son las segundas que más exportan de España y registraron unas vendas internacionales superiores a los 100 millones de euros en 2019. Amazon le recordó a Colau que ha invertido 2.900 millones de euros en España desde 2011 y que emplea a 9.000 personas en el país.

El zasca de Amazon a Colau está incluido en la lista que ha establecido Guaje Salvaje, para dibujar las prioridades y rechazos de Colau, y que afecta a Barcelona y su futuro. Muy critico con la gestión de la alcaldesa de En Comú Podem, el tuitero establece las políticas preferidas de Colau y sus filias y fobias

Amazon no. Manteros sí.

Hoteles no. Narcopisos sí.

Turistas no. Menas sí.

Propietarios no. Okupas sí.

Coches, no. Coches oficiales sí.

Hostelería no. Botellón sí.

Policías no. Carteristas sí.

Multinacionales no. Chiringuitos morados sí.



Y así todo en la Barcelona de Colau.