Barcelona fomenta la colaboración público-privada para romper la brecha digital de género

La teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha explicado que apostarán por la colaboración público-privada para romper la brecha digital de género en la ciudad y así, promover la equidad de género en las industrias TIC. La concejal ha presentado una nueva Medida de Gobierno que ayudará a consolidar la ciudad como la más paritaria en la creación, diseño y producción de tecnología. También se quiere favorecer el acceso laboral de las mujeres en el sector.

Bonet ha expresado que “una menor presencia de las mujeres no significa solo pérdida de talento, sino que se pierde una determinada mirada sobre la tecnología”, es por ese motivo que la concejal ha remarcado la necesidad de estudiar a qué se debe el menor porcentaje de mujeres en la tecnología y la innovación. Entre las más de 50 propuestas que se incluyen en la medida presentado, se quieren hacer campañas de comunicación que fomenten la ruptura de estereotipos de genero o la promoción de la red de mujeres BcnFemTEch. El programa BcnFemTech es un programa formativo tecnológico gratuito de seis meses dirigido a 50 mujeres en situación de vulnerabilidad con el objetivo de incorporar a las participantes en el mercado laboral como programadores. Este programa se lleva a cabo a través de la colaboración de Barcelona Activa, Endesa, Factoria F5 y Fundació Formació i Treball.

También existe la necesidad de “inspirar” la vocación tecnológica entre las niñas de primaria, es por ese motivo que en el próximo curso escolar de implementará el programa Steam BCN para fomentar esas vocaciones y según Bonet: “nos ayudará a visibilizar a las mujeres en el sector TIC”. Por otro lado, el Ayuntamiento incorporará cláusulas de género en los contratos con proveedores del ámbito tecnológico y creará un equipo personal interno formando a mujeres del sector, de esta manera se podrán captar a otras trabajadoras de la plantilla municipal.

Treballem per una Barcelona que sigui capital digital i tecnològica, però no ens podem permetre fer-ho sense igualtat de gènere.



Presentem un pla per combatre la bretxa digital de gènere i promoure la digitalització de la ciutat des del feminisme.



