Barcelona dará ayudas temporales de alquiler a mujeres víctimas de violencia machista

El Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) del Ayuntamiento de Barcelona, especializado en atención a personas que viven situaciones de violencia machista, dará ayudas temporales de alquiler a las mujeres que salen de dispositivos de acogida una vez finalizado el proceso de recuperación para promover su autonomía.

El consistorio ha informado que el SARA ha atendido a 1.300 mujeres hasta septiembre, y que destinará más de cinco millones de euros para garantizar la continuidad del refuerzo de los servicios de acogida por violencia machista que se ha hecho a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Este año se han sumado 30 nuevas plazas de alojamiento por violencia machista, y el consistorio ha recordado que el año pasado se doblaron el número de plazas hasta las 200, llegando a unas 260 personas acogidas este verano.

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia Machista, que se celebra este miércoles, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Justicia Global y Feminismos, Laura Pérez, ha declarado a Europa Press que es necesaria una identificación "más social" de las violencias machistas.

ÁMBITO EDUCATIVO Y LABORAL

En el ámbito educativo, el Ayuntamiento ha promovido actuaciones de prevención para fomentar una educación sexual y afectiva y transformar los modelos de feminidad y masculinidad, con programas como 'Parlem-ne, no et tallis' (Hablemos, no te cortes), para la prevención de relaciones sexuales no protegidas, y '1,2,3, emoció!', para la prevención de conductas de riesgo.

18 centros y casi 100 docentes forman parte de la 'Red de escuelas para la igualdad, la coeducación y la no-discriminación', y 27 centros educativos y 524 docentes están implementando el 'Programa Escuelas para la Igualdad y la Diversidad'.

En cuanto al ámbito laboral, el Ayuntamiento dispone de un protocolo propio para la prevención, la detección, la actuación y resolución de situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, y realiza una formación de carácter obligatorio a toda la plantilla sobre estas conductas.

Pérez ha recalcado la importancia de apoyar a las empresas que quieren activar medidas de fomento de la igualdad y ha incidido en la "falta de herramientas" en este ámbito.

Aun así, el consistorio ha atendido a un total de 63 empresas este año y ha iniciado un proceso destinado a reforzar la sensibilización y el cumplimiento de las medidas de igualdad.

MARCOS DE DECISIÓN DE LAS MUJERES

Más allá de los servicios de atención, la teniente de alcalde ha incidido en la importancia de que las mujeres amplíen los marcos de decisión: "No es solo tener una psicóloga o una jurista, tienes que tener un marco de decisión amplio para salir de casa".

En ese sentido, ha celebrado que hay muchas mujeres que están identificando violencias machistas, que no tienen que ver únicamente con una agresión física, sino con el menosprecio o el maltrato psicológico: "Son situaciones que no ponen en riesgo tu vida, pero que hacen insostenible tu vida".

Cinco años después de la creación de la concejalía de Feminismos y LGTBI, la teniente de alcalde ha asegurado que se ha demostrado que "la capacidad de transformación del feminismo llevado a la institución hace que la institución incorpore dinámicas que ayudan a trabajar contra la desigualdad de género".

Así, se ha mostrado satisfecha con los objetivos conseguidos en este tiempo porque han ido más allá de lo que marcaba el programa electoral --ha dicho--, aunque ha reconocido que quedan cosas por hacer en todos los ámbitos y que es "muy necesario apuntar a las políticas económicas" para revertir la desigualdad que afecta a las mujeres.