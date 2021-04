Barcelona, Badalona y Girona son los municipios catalanes con más contraste socioeconómico entre barrios

Barcelona, Badalona (Barcelona) y Girona son los tres municipios catalanes que presentan una diferencia mayor entre su barrio con mayor nivel socioeconómico y el más pobre, según el Indíce socieconómico territorial (IST) presentado este miércoles por el Idescat.

En un comunicado este miércoles, el Idescat ha señalado que el IST es una estadística que une seis indicadores: la población ocupada, los trabajadores de baja calificación, la población con estudios bajos, la población joven sin estudios postobligatorios, los extranjeros de países de renta baja o media, y la renta media por persona.

Los resultados se obtienen por agrupaciones censales, una división de Catalunya en 853 unidades de similar población --unas 9.000 personas--, y se ha analizado con datos de 2018.

Así, Barcelona es el municipio con mayores contrastes: hay 73,7 puntos entre el IST de 64,9 de la agrupación censal de La Riereta y el 138,6 que se obtiene en el barrio de Les Tres Torres.

Después sigue Badalona (Barcelona), donde Sant Roc Oest arroja un IST de 51,8 y el centro, de 123,1, para una diferencia de 71,3 puntos.

En tercer lugar, Girona experimenta una diferencia de 68,7 puntos entre La Font de la Pólvora, con un IST de 57,4, y Montjuïc, con 126,1.

Sabadell (Barcelona) tiene un contraste de 62,1 puntos entre los 63,7 de Can Puiggener y los 125,8 del centro; Terrassa (Barcelona) tiene 64,7 en Ca n'Anglada y 122,5 en el centro, para una diferencia de 57,8, y en Mataró (Barcelona), Rocafonda tiene un IST de 63,9 y el Eixample de 118,4, con una diferencia de 54,5.

Las diez agrupaciones censales con un IST más alto en 2018 estaban todas situadas entre Barcelona (Les Tres Torres, Can Castelló, Modolell y Can Ballescar, el Turó Parc, Can Ràbia) y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), como Parc Central - El Colomer - Pla de la Pagesa - Can Majó; en Barcelona ciudad, el Idescat ofrece resultados por sección censal y por barrio.

En cambio, las diez secciones con un nivel socioeconómico más bajo de Catalunya están repartidas: en Salt (Girona), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Badalona (Barcelona), Balaguer (Lleida), Girona, Figueres (Girona), Tortosa (Tarragona), Montornès del Vallès (Barcelona) y Canovelles (Barcelona).